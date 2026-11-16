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Bek tengah Prancis Ibrahima Konate mengungkapkan rasa frustrasinya setelah timnya kebobolan gol akibat kecerobohan pada menit-menit akhir melawan Turki. Meski mengamankan posisi pertama di Grup A1, Konaté menegaskan bahwa Prancis harus lebih berkonsentrasi ke depannya.

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Mengamankan posisi teratas di Grup A1

Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah atas Turki di Matmut Atlantique, sekaligus memastikan posisi pertama di Grup A1 UEFA Nations League. Tim asuhan Zinedine Zidane memanfaatkan gol bunuh diri pada awal laga dan penyelesaian akhir yang klinis dari pemain pengganti Eli Junior Kroupi untuk mengamankan hasil tersebut, mengungguli Belgia dalam perebutan posisi teratas.

Slide 2: Memetik hal positif dari pekan yang padat

Berbicara kepada TF1 seusai pertandingan, bek tengah Ibrahima Konate, yang kembali tampil, menyoroti tuntutan fisik sepanjang pekan itu dan respons positif tim setelah kalah dari Italia.

"Kami menerima hasil ini. Setelah kekalahan di Italia, penting bagi kami untuk menang dan lolos," kata Konate.

"Kami selalu perlu meningkatkan permainan, itu jelas, tetapi penampilan kami pada babak kedua lebih baik dalam hal tekanan dan dalam menjalankan instruksi pelatih. Itu hal yang positif."

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Memuji pengelolaan pemain oleh staf pelatih dan kedalaman skuad

Konate juga menyoroti keberhasilan staf pelatih dalam mengatur beban para pemain di tengah jadwal padat klub-klub Eropa.

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"Kami masih berada pada tahap yang sangat awal bersama pelatih, dan kami akan terus bekerja. Pekan ini berlangsung dengan tempo yang sangat tinggi; setiap klub seharusnya berterima kasih kepada pelatih. Dia memikirkan segalanya agar kami tidak terlalu lelah," tambah Konate.

"Kami menunjukkan beberapa hal bagus dalam dua pertandingan ini. Saat unggul 2-0, kami masih bisa mencetak gol atau mempertahankan keunggulan."

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Peringatan di ruang ganti soal kelengahan pertahanan

Meski berhasil lolos, Konate tidak menyembunyikan kemarahannya atas gol sundulan Abdulkerim Bardakci untuk Turki pada pengujung waktu tambahan.

"Saya bisa bertanggung jawab atas sepak pojok yang kami berikan kepada lawan. Namun setelah itu, tidak menjaga pemain yang menjadi tanggung jawabmu adalah tindakan bodoh," tegas Konate.

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"Saya tidak tahu siapa orangnya, tetapi saya akan menemuinya di ruang ganti." Prancis akan menghadapi perempat-final pada Maret dengan standar tinggi dan motivasi besar untuk memperbaiki pertahanan.