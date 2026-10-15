Saya akan mengkritiknya dalam situasi ini: pernyataan mengejutkan Mourinho soal momen kemarahan Vinicius

Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, membela bintangnya Vinicius Junior setelah momen kemarahannya atas keputusan penggantian dirinya dalam laga melawan Roma di Liga Champions Eropa.

Real Madrid merebut kemenangan berharga di markas tuan rumah asal Italia dengan skor 4-3 pada Rabu malam, setelah sebelumnya tertinggal dua gol pada sepuluh menit terakhir pertandingan.

Vinicius tidak menampilkan performa yang baik, dan kesalahannya juga menjadi penyebab lahirnya gol kedua Roma, sehingga mendorong Mourinho menggantinya pada menit ke-59 dengan pemain Brasil lainnya, Endrick, yang kehadirannya menjadi titik balik pertandingan.

Namun Vinicius menunjukkan kemarahannya atas keputusan Mourinho, dan menghampiri sang pelatih untuk menanyakan alasan penggantian dirinya, hal yang langsung menarik perhatian.

Pelatih asal Portugal itu menyinggung performa Vinicius dalam konferensi pers usai pertandingan, yang memang tidak dalam kondisi terbaiknya sepanjang laga, sembari menegaskan bahwa duel taktik yang dipaksakan Roma mempersulit tugasnya, dan tanggung jawab tidak hanya berada di pundak pemain itu sendiri.

Mourinho mengatakan, seperti dilaporkan "AS": "Pada babak pertama, kesalahan itu adalah kesalahan saya, atau kesalahan Gasperini. Dia menempatkan Soule di posisi itu, dan Wesley terus-menerus mengungguli kami dalam situasi dua lawan satu. Situasinya sulit bagi Vini."

Ia menambahkan: "Pada babak kedua, saya memberinya kebebasan untuk bermain di sisi lain. Wesley sudah menghabiskan tenaganya menghadapi Diomande. Vini kehilangan bola yang seharusnya tidak ia kehilangan (bola yang menjadi gol kedua Roma), tapi semuanya sudah berakhir. Saya juga melakukan kesalahan."

Mourinho menyatakan penyesalannya atas bertepatannya sanksi larangan bermain selama empat laga di Liga Spanyol dengan membaiknya kondisi pemain tersebut, dengan berkata: "Sangat disayangkan hal itu terjadi sekarang, setelah dia mulai mengembalikan levelnya dan merasa bahagia kembali."

Mengenai kemarahan Vinicius atas penggantiannya, sang pelatih berkata: "Wajar saja jika dia tidak senang. Kalau dia melakukan apa yang banyak orang lakukan, seperti melempar botol air, itu yang tidak saya sukai. Frustrasi adalah hal yang normal, tapi dia sangat bahagia dengan kemenangan setelah pertandingan."

Ia juga menjelaskan bahwa pemain itu berhasil mengelola emosinya meski dengan segala kondisi di sekelilingnya sebelum laga, sembari menambahkan: "Pemain berusaha mengendalikan emosinya. Saya juga harus melakukan hal yang sama untuk bermain di sini, di stadion klub saya, dan di antara orang-orang yang saya cintai. Pemain juga harus memiliki kemampuan ini, dan dia menanganinya dengan cukup baik."

Mourinho kembali menegaskan bahwa Gasperini berada di balik kesulitan yang dihadapi Vinicius sepanjang babak pertama, dengan mengatakan: "Babak pertama adalah pujian untuk Gasperini, dan itu hal yang positif. Itu bukan kesalahan Vinicius, melainkan kesalahan Gasperini."

Apakah Real Madrid menemukan pelepasan di Liga Champions setelah terseok di liga?

Mengenai pentingnya kemenangan ini di tengah tekanan yang dihadapi tim, Mourinho menolak mengaitkan antara kompetisi Liga Spanyol dan Liga Champions Eropa, sembari menegaskan bahwa meraih enam poin dalam dua pekan pertama memberi Real Madrid dorongan penting, namun itu tidak berarti tugas sudah selesai.

Ia mengatakan: "Liga Spanyol adalah Liga Spanyol, dan Liga Champions Eropa adalah Liga Champions Eropa. Kami meraih enam poin dari dua pertandingan. Kompetisi ini belum berakhir, tapi itu sangat penting bagi kami. Masih ada enam pertandingan di depan, dan kami sudah menghadapi lawan-lawan dari level tertinggi."

Mourinho memuji Espi dan membuka peluang baginya di tengah absennya Mbappe

Menutup pernyataannya, Mourinho memuji penyerang Carlos Espi, dengan berbicara tentang perkembangannya dan peluang yang mungkin ia dapatkan bersama Real Madrid, terutama di tengah sulitnya bersaing dengan Kylian Mbappe untuk posisi inti.

Ia mengatakan: "Dia terus berkembang. Saya harus mengatakan bahwa ketika muncul kemungkinan kepergian Gonzalo, yang sangat saya sukai dan merupakan transfer yang baik bagi Real Madrid, saya ditawari tiga nama, dan Espi adalah salah satunya, dan mereka telah melakukan pekerjaan yang sangat baik."

Ia menambahkan: "Bagi seorang penyerang, bermain di tim yang sama dengan Kylian bukanlah hal yang mudah. Tidak mudah menurunkan pemain seperti dia secara bergantian, mengingat kualitasnya."