Bagikan Ikuti GOAL di Google

Kiper Manchester City Geronimo Rulli mengungkapkan bahwa ia menyampaikan prediksi berani kepada Enzo Fernandez sebelum pertandingan, menjelang aksi heroiknya saat menghadapi penalti melawan Brighton. Penjaga gawang asal Argentina itu menjadi penentu di Stadion Etihad ketika tim asuhan Enzo Maresca memastikan tempat di perempat-final Carabao Cup.

Iklan

Klaim berani kiper Argentina sebelum pertandingan

Rulli mengungkapkan bahwa ia sudah sangat percaya diri jauh sebelum laga putaran keempat Carabao Cup melawan Brighton berlanjut ke adu penalti. Kiper Argentina itu menjadi penentu bagi City dengan menepis dua tendangan penalti krusial untuk memastikan Manchester City lolos. Aksi Rulli sangat penting setelah tendangan Mateo Kovacic berhasil ditepis, yang membuat tim asuhan Maresca berada dalam posisi sulit di tengah adu penalti yang menegangkan itu.

Berbicara seusai pertandingan, sang kiper mengaku sudah membayangkan keberhasilannya saat berbincang secara pribadi dengan rekan setimnya, Enzo Fernandez. “Saya tahu saya akan menepis penalti mana pun. Sebelum pertandingan, saya berbicara dengan Enzo Fernandez dan mengatakan kepadanya bahwa jika laga berlanjut ke adu penalti, saya akan menepis dua tendangan. Saya merasa percaya diri, saya merasa sangat nyaman dalam situasi seperti ini. Saya siap membantu,” kata Rulli kepada City Studios. Prediksinya terbukti sangat tepat. Ia terlebih dahulu menggagalkan tendangan Yasin Ayari, lalu menepis tendangan penentu Lewis Dunk.

Skor imbang berujung drama adu penalti

Pertandingan berlangsung sengit, dengan Brighton memaksa tuan rumah mengerahkan seluruh kemampuan mereka sepanjang 90 menit. Malick Yalcouye membuka skor bagi tim tamu, sebelum Kovacic menyamakan kedudukan menjelang turun minum. Babak kedua berjalan dengan pola serupa. Georginio Rutter mencetak gol untuk Brighton, lalu Vitor Reis menyamakan kedudukan bagi City sehingga skor tetap 2-2 saat peluit akhir berbunyi.

Adu penalti diawali dengan eksekusi apik ketika Phil Foden, Pascal Gross, Fernandez, Matt O’Riley, Jeremy Doku, dan Maxim De Cuyper sama-sama sukses menjalankan tugas masing-masing. Namun, ketegangan meningkat ketika tendangan Kovacic berhasil ditepis. Saat itulah Rulli mendapat kesempatan untuk memenuhi janjinya kepada Fernandez. Ia segera mengembalikan momentum bagi timnya dengan menggagalkan tendangan para pemain Brighton secara beruntun.

Iklan Iklan

Dukungan suporter di Etihad

Rulli tak ragu memuji peran suporter Manchester City dalam penampilannya. Menurutnya, atmosfer di Etihad menjadi latar yang sempurna bagi aksi gemilangnya. Sang kiper menjelaskan bahwa ia mendapat energi dari para penonton dan memanfaatkan dukungan lantang mereka untuk membuat lawan goyah. Ia menekankan pentingnya ikatan antara para pemain dan suporter di tribune pada saat-saat paling menegangkan dalam pertandingan.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya MCI Premier League 11.00 BHA

“Bagi saya, itu momen saya. Dalam situasi seperti ini, saya tidak merasakan tekanan. Saya juga berusaha memanfaatkan dukungan suporter kami. Bagi saya, mereka sangat penting pada momen seperti ini. Saat Mateo gagal dan saya melakukan penyelamatan, itulah saat para suporter berusaha membantu kami, dan saya berusaha memanfaatkan dukungan itu,” tambah pemain timnas Argentina tersebut.

Pahlawan di Carabao Cup, Rulli kembali ke bangku cadangan

Energi dari suporter tuan rumah tampaknya memberi City dorongan yang dibutuhkan untuk mengatasi kekecewaan setelah penalti mereka gagal. Rulli mengatakan bahwa kekalahan terasa hampir mustahil ketika para suporter mendukung tim sepenuhnya seperti itu. Sang kiper memuji para suporter dengan mengatakan: “Itu memberi kami energi dan kepercayaan diri. Sangat sulit untuk kalah ketika semua suporter bersama kami. Malam ini, bagi saya, mereka adalah salah satu hal terbaik di stadion.”

Iklan

Namun, aksi gemilang Rulli di Carabao Cup tidak akan cukup untuk mengubah hierarki yang sudah terbentuk. Kiper Argentina itu akan kembali ke bangku cadangan untuk laga Premier League akhir pekan ini melawan lawan yang sama, Brighton. Maresca akan tetap memilih Gianluigi Donnarumma untuk mengawal gawang.