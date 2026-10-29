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Bart DHanis
Diterjemahkan oleh

"Saya akan menelepon Xavi untuk mengatakan kepadanya agar tidak memanggilnya ke timnas Belanda"

Pelatih Sunderland, Regis Le Bris, menilai Xavi tidak bijak jika memanggil Brian Brobbey pada jeda internasional mendatang. Hal itu disampaikan manajer asal Prancis tersebut dalam konferensi pers.

Pada jeda internasional sebelumnya, Brobbey mengalami cedera hamstring dalam pertandingan melawan Jerman (1-1). Minggu lalu, ia kembali bermain untuk klubnya untuk pertama kali sejak cedera.

Le Bris berharap Xavi tidak memilih Brobbey untuk jeda internasional mendatang agar sang pemain tidak langsung mengalami kelelahan berlebihan lagi. "Jika ia cedera, itu akan merugikan timnas Belanda dan kami. Karena itu, saya akan membicarakannya dengan pelatih timnas."

"Kondisinya mendekati 100 persen, tetapi ia belum siap bermain sepanjang pertandingan. Saya kira kondisinya sekitar 80 atau 90 persen," kata Le Bris mengenai kebugaran Brobbey.

Namun, Le Bris tidak bisa melarang Brobbey berangkat ke Zeist. "Kami tidak bisa menahan pemain ini dengan mengatakan bahwa ia akan aman jika tetap bersama kami. Kami wajib mengizinkannya pergi."

Timnas Belanda akan menghadapi Yunani pada 13 November dalam ajang Nations League. Tiga hari kemudian, mereka dijadwalkan bertandang ke markas Jerman.

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