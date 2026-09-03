"Saya Akan Kembali ke Real Madrid dengan Satu Syarat": Modric Lontarkan Pesan Kuat soal "Cristiano di Usia 50", Mourinho, dan Kasus Negreira

Luka Modric, pemain Milan, menegaskan bahwa dirinya masih dan akan tetap menjadi pendukung Real Madrid, sembari mengungkapkan kecintaannya yang sangat besar terhadap klubnya saat ini sejak masa kecil.

Modric mengatakan dalam wawancara panjang dengan surat kabar "AS": "Saya merasa baik-baik saja. Saya sangat bahagia dengan hidup saya di Milan. Sejak hari pertama, saya mendapat sambutan hangat dari klub dan para suporter, dan itulah yang membuat saya bahagia. Kotanya indah, berbeda dari Madrid, tetapi saya juga menyukainya. Saya menikmati waktu saya di sini dan saya bahagia."

Ia melanjutkan: "Real Madrid adalah tim terhebat dalam sejarah, dan Milan adalah tim yang hebat, tim dengan gelar Eropa terbanyak kedua setelah Los Blancos, dan ini adalah bukti kebesarannya. Memang benar mereka sudah lama tidak memenangi gelar, tetapi mereka tetaplah klub bersejarah dengan sejarah yang panjang, dan yang mereka butuhkan hanyalah mengembalikan level mereka seperti pada era 90-an dan milenium baru serta setelahnya."

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Luka menambahkan: "Saya tumbuh dengan menonton banyak pertandingan sepak bola Italia karena Italia dekat dengan Kroasia, dan saya mengikutinya dengan penuh semangat, sebab saat itu barangkali Italia adalah liga terkuat di dunia, seperti halnya Liga Primer Inggris sekarang, dan di sana ada para pemain yang luar biasa. Milan adalah tim favorit saya saat kecil, tim yang saya kagumi. Pada akhirnya, saya tidak pernah menyangka bahwa perjalanan saya akan membawa saya ke sini, tetapi hidup menyimpan banyak kejutan untuk kita, dan inilah saya."

Nasihat Ancelotti untuk Modric

Mengenai apa yang dikatakan Ancelotti kepadanya tentang Milan, ia menjawab: "Ketika kami di Madrid, kami terkadang berbicara tentang Milan, dan ia menceritakan pengalaman serta kisahnya bersama Milan. Ia menelepon saya ketika mengetahui bahwa saya tidak akan melanjutkan di Madrid, dan bahwa ia juga tidak akan melanjutkan. Ia menelepon saya beberapa hari kemudian karena ia tahu soal Milan, sebab mereka bertanya kepadanya tentang saya."

Terkait pensiunnya setelah mencapai usia 41 tahun, ia berkata: "Sepertinya ada anggapan yang umum bahwa ketika seseorang mencapai usia tertentu, lebih baik ia pensiun dan mundur, tetapi saya tidak memandangnya demikian selama saya merasa puas, karena inilah hidup saya. Saya mencintai apa yang saya lakukan; saya benar-benar mencintai sepak bola, dan saya bahagia serta menikmatinya. Saya menekuni pekerjaan ini sejak lebih dari 30 tahun, saya mulai saat masih anak-anak berusia enam tahun, dan saya tahu bahwa ini tidak bisa bertahan lama seperti pekerjaan lain." Ia menuturkan: "Tetapi bagi saya, ini bukan pekerjaan, ini adalah sesuatu yang saya cintai. Dan ketika Anda melakukan sesuatu yang Anda cintai, Anda tidak menganggapnya sebagai pekerjaan. Ini adalah sesuatu yang saya nikmati setiap hari, dan selama saya merasa puas dan melihat bahwa saya mampu menuntaskan apa yang dituntut dari saya atau apa yang harus saya lakukan, saya ingin terus melanjutkan. Sampai kapan ini akan berlanjut? Saya tahu akhirnya sudah dekat, tetapi saya tidak tahu apakah itu tahun ini atau tahun depan."





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Cristiano Ronaldo adalah fenomena dan monster ganas

Modric menerima pertanyaan tentang Cristiano Ronaldo, dan sejauh mana kemampuannya untuk mencapai 1000 gol, ia berkata: "Tidak, tidak. Cristiano adalah pemain yang luar biasa; ia adalah fenomena, monster ganas, dan saya tidak ragu bahwa ia akan mencapai angka itu. Semua yang telah ia lakukan, dan semua yang terus ia lakukan, serta caranya bersaing, dan usahanya yang maksimal dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, adalah hal yang mengagumkan."

Ia melanjutkan: "Saya memiliki kecintaan khusus kepadanya atas apa yang kami capai bersama di Real Madrid, dan karena itu saya berharap ia mencapai angka itu secepat mungkin. Tetapi ia masih memiliki setidaknya satu tahun lagi, dan saya yakin, seperti yang saya katakan, bahwa ia akan melakukannya. Ini adalah hal yang tak terpercaya. Saya tidak tahu sampai kapan ia ingin terus bermain, tetapi ia akan terus mencetak gol bahkan seandainya ia ingin melanjutkan hingga usia lima puluh tahun. Bakatnya dalam mencetak gol luar biasa, dan di atas semua itu, kepribadiannya, keyakinannya, dan kepercayaan dirinya; semua itu adalah hal yang tak terpercaya."

Mengenai tersingkir dari Piala Dunia melawan Portugal yang dipimpin Ronaldo, ia berkomentar: "Itu adalah kekalahan yang sangat mengecewakan. Saya rasa kami tampil luar biasa, dan kami adalah tim yang lebih baik daripada Portugal, terutama di babak kedua, dan kami bisa saja menyelesaikan pertandingan lebih awal. Adapun soal teknologi, saya rasa ia bermanfaat bagi sepak bola dalam beberapa hal, tetapi menurut saya ia digunakan secara buruk dan selektif, untuk menentukan siapa yang lebih kuat atau semacamnya. Saya tidak suka membicarakan hal-hal ini, tetapi dalam pertandingan itu bukan hanya soal gol terakhir, melainkan juga penalti."

Terkait pertandingan Spanyol melawan Kroasia pada 26 September dan sejauh mana kemungkinan ia bermain, Luka berkata: "Baiklah, pertama-tama saya harus memutuskan dan berbicara dengan federasi serta pelatih baru yang baru saja memulai. Kami memiliki hubungan yang sangat baik. Saya memulai perjalanan saya bersama tim nasional bersamanya di tim U-21. Orang pertama yang memanggil saya ke tim utama adalah Zlatko Kranjcar, tetapi setelah Piala Dunia, datanglah Slaven Bilic, pelatih saat ini, dan kami menghabiskan enam tahun bersama yang selama itu kami meraih banyak pencapaian."

Kembalinya Mourinho ke Real Madrid

Mengenai kembalinya Mourinho ke Real Madrid, ia berkata: "Anda bisa melihat dari beberapa pertandingan pertama bahwa ini adalah Real Madrid yang berbeda, Real Madrid yang menakutkan, dan itulah yang saya sukai. Saya rasa penunjukan Mourinho adalah keputusan yang sangat bijaksana dari klub, karena ia adalah pilihan terbaik untuk posisi ini dengan mempertimbangkan tim dan segala hal."

Ia melanjutkan: "Ia mengenal klub dengan baik, ia seorang pemenang, ia memiliki kepribadian yang hebat, dan saya memiliki penghargaan khusus untuknya karena dialah yang membawa saya ke sini, dan ia adalah faktor terpenting dalam bergabungnya saya. Ia berkata kepada klub: saya ingin dia atau tidak sama sekali. Karena itulah saya memiliki segenap rasa sayang dan hormat kepadanya. Satu-satunya penyesalan saya adalah tidak bekerja bersamanya lebih lama."

Ia menegaskan: "Saya bekerja bersamanya selama satu tahun dan saya belajar banyak tentang bagaimana melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, bagaimana berjuang, dan bagaimana mengerahkan usaha terbaik saya... Caranya mempersiapkan pertandingan sungguh luar biasa. Saya memasuki lapangan dengan mengetahui persis apa yang akan terjadi. Saya rasa ia adalah pilihan terbaik, dan ia akan membawa banyak kebahagiaan bagi para suporter Real Madrid, dan Real Madrid akan menjadi tim yang sangat berbahaya di semua kompetisi."

Ia melanjutkan: "Mourinho istimewa bagi saya karena perjuangannya untuk mengontrak saya; ini adalah sesuatu yang tak terlupakan. Saya akan melakukan apa saja untuknya. Meskipun kami tidak banyak berbicara, kami terkadang bertukar pesan, tetapi saya selalu mendoakan yang terbaik untuknya. Saya rasa ia berada di tempat yang tepat karena ia berada di klub terbaik di dunia, dan ia adalah salah satu pelatih terbaik dalam sejarah. Kemitraan ini sangat baik, dan sudah pasti akan membuat cemas tim-tim lain."

Kecintaan suporter adalah pencapaian terbaik Modric

Mengenai perpisahan dengan para suporter Real Madrid, Modric berkomentar: "Saya menganggap pencapaian terbesar saya, meski saya telah meraih banyak gelar, adalah kecintaan para suporter Real Madrid. Sulit bagi saya menemukan kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya atas cinta yang begitu besar ini. Saya merasakannya sejak hari pertama, bahkan selama masa yang boleh dibilang sulit saat kedatangan saya. Saya merasakan di tribun dan di jalanan cinta orang-orang kepada saya, dan cinta ini semakin kuat seiring berjalannya waktu. Bagi saya, ini lebih penting daripada gelar apa pun."

Mengenai kemenangannya meraih gelar di Liga Champions lebih banyak daripada di Liga Spanyol, dan sejauh mana kaitannya dengan kasus Negreira yang terkenal itu, Modric berkata: "Baiklah, saya tidak tahu. Ini adalah situasi yang benar-benar tidak biasa. Saya tidak akan berpanjang lebar membicarakannya karena saya tidak menyukainya. Di masa saya, mengapa kami lebih banyak memenangi Liga Champions daripada gelar Liga Spanyol? Saya rasa penyebabnya adalah kami tidak fokus pada hal-hal harian; kami mengira kami punya banyak waktu untuk memperbaiki kesalahan, sementara di Liga Champions kami tahu bahwa kami tidak bisa menanggung satu langkah tersandung pun."

Ia melanjutkan: "Kami melakukan apa yang kami lakukan di Liga Champions karena kami tahu bahwa kegagalan berarti tersingkir dari turnamen. Di Liga Spanyol, kami selalu mengira kami mampu mengejar poin, tetapi Barcelona sangat kuat dan tidak akan membiarkan kami melakukannya. Karena itulah saya rasa kami memenangi lebih sedikit gelar di Liga Spanyol dibandingkan Liga Champions selama periode itu, tetapi saya tidak akan mengubah apa pun."

Ia melanjutkan berbicara tentang kasus Negreira: "Tentu saja ini tidak normal, tetapi saya tidak terlalu mengikuti topik ini. Ini tidak normal, tetapi saya rasa kami juga memikul sebagian tanggung jawab karena tidak memenangi lebih banyak gelar liga."





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Ballon d'Or pada 2018

Mengenai mematahkan dominasi Cristiano dan Messi atas Ballon d'Or pada tahun 2018, Modric berkata: "Ya, ini adalah hal yang tak terpercaya, ini adalah penghargaan individu terhebat sepanjang masa, tidak ada yang lebih hebat darinya. Dan memenangkannya di era para pemain istimewa seperti Cristiano Ronaldo, bahkan dengan adanya pemain-pemain hebat lain yang bersaing memperebutkannya setiap tahun seperti Neymar dan Karim Benzema, serta banyak lainnya. Memenangkannya adalah perasaan yang luar biasa. Saya merasa sangat bahagia dan sangat puas mendapatkan Ballon d'Or ketika saya melihat daftar para pemain yang pernah meraihnya."

Ia melanjutkan: "Selain itu, karena saya berasal dari negara kecil, hal ini selalu jauh lebih sulit bagi kami dibandingkan para pemain dari negara-negara besar seperti Spanyol, Italia, Jerman, dan Prancis; kami harus mengerahkan usaha berlipat ganda. Perasaan ini membuat saya lebih bangga akan penghargaan ini. Tetapi saya selalu mengatakan bahwa hal terpenting adalah tim, dan ini tidak berubah. Ini adalah pengakuan yang luar biasa atas musim istimewa yang saya persembahkan bersama Real Madrid, dan yang terpenting, bersama Kroasia; karena itulah saya sangat bahagia."

Mengenai siapa yang akan memenangkannya tahun ini, ia menjawab: "Jujur, saya tidak tahu, dan saya tidak ingin menyebut siapa pun atau menentukan siapa yang lebih layak. Orang-orang yang memilih dan menentukan pemenangnya. Ada banyak kandidat dari Real Madrid dan tim-tim lain. Kita lihat siapa yang akan menang; saya tidak ingin menyebut nama-nama."

Mengenai Mbappe, Bellingham, dan Vinicius, ia berkata: "Mereka luar biasa. Saya sangat bahagia dengan perpanjangan kontrak Vinicius bersama klub; tidak akan dianggap baik seandainya ia tidak melakukannya, mengingat semua yang ia berikan. Kylian menakjubkan: kemudahannya mencetak gol, kecepatannya, dan kelincahannya menakjubkan... tetapi yang paling dekat dengan saya adalah Jude, karena ia gelandang seperti saya."

Bellingham bisa menjadi seorang kapten

Ia melanjutkan: "Ya, Bellingham bisa menjadi seorang kapten. Publik Bernabeu menghargai dedikasi dan keikhlasannya di lapangan, karena ia mengerahkan usaha terbaiknya. Mereka tidak hanya menghargai bakatnya, tetapi juga etos kerjanya. Apa yang ia lakukan di Piala Dunia dan permulaannya tahun ini adalah hal yang menakjubkan; saya berharap ia terus seperti ini."

Mengenai kemungkinan kembalinya ia ke Real Madrid setelah pensiun dan bekerja dalam posisi apa pun, Modric berkata: "Saya berharap itu terjadi. Real Madrid adalah rumah saya dan akan selalu demikian. Saya akan selalu menjadi seorang Madridista karena apa yang saya jalani di sana. Itu adalah tahun-tahun terbaik dalam kehidupan profesional dan pribadi saya. Saya berharap suatu hari nanti bisa kembali, tetapi kita lihat dalam peran apa. Saya adalah orang yang suka menekuni pekerjaannya dengan baik dan menjadi bermanfaat. Saya tidak akan kembali ke Real Madrid hanya karena nama saya, untuk berada di sana tanpa benar-benar mengetahui apa yang saya lakukan. Saya tidak bisa melakukan pekerjaan semacam itu. Jika saya kembali, saya ingin menjadi bermanfaat, penting, dan menjadi pemain kunci dalam apa pun yang saya lakukan."

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