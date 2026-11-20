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Thomas Frank resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Crystal Palace. Pelatih asal Denmark itu langsung menyinggung hubungannya yang rumit dengan mantan klubnya, Tottenham. Saat bersiap membawa Crystal Palace keluar dari zona degradasi Premier League, Frank mengisyaratkan ada cerita lebih jauh di balik masa jabatannya yang singkat di London utara.

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Frank tangani Palace setelah periode penuh gejolak di Tottenham

Crystal Palace menunjuk pelatih asal Denmark berusia 53 tahun itu pada Senin dengan kontrak hingga Juni 2029 untuk menggantikan Pierre Sage. Perkenalannya pada Kamis sore menandai pekerjaan pertama Frank sebagai pelatih sejak Tottenham memecatnya awal tahun ini, setelah ia menangani klub tersebut selama kurang dari delapan bulan.

Sebelum menjalani periode sulit di London utara, Frank memantapkan posisi Brentford di Premier League dan meraih nominasi Manajer Terbaik Tahun Ini. Setelah dipecat Tottenham, ia bepergian ke Jepang, Australia, dan Denmark sebelum mengambil alih Crystal Palace.

Frank berjanji suatu saat akan menjelaskan kepergiannya dari Tottenham

Frank sudah menduga akan mendapat pertanyaan tentang mantan klubnya. "Saya tahu hari ini banyak membahas saya," akunya. Meski ingin tetap berfokus pada Palace, ia mengisyaratkan bahwa kisah lengkap di balik kepergiannya dari Tottenham pada akhirnya akan terungkap.

"Itu sesuatu yang sudah saya... mungkin suatu hari nanti saya akan bercerita sedikit lebih banyak soal itu," kata Frank. "Saya paham mengapa itu juga menarik. Menurut saya, hari ini lebih tentang Palace secara umum. Apa yang bisa saya katakan? Seperti yang saya katakan pada hari saya dipecat, saya akan punya waktu untuk bepergian, jadi saya rasa saya relatif cepat melewatinya."

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Ia menambahkan: "Namun, tentu saja Anda ingin sukses, dan saya orang yang kompetitif. Jadi, saya rasa jawaban itu mungkin membutuhkan waktu sedikit lebih lama, dan saya dengan senang hati akan membahasnya suatu hari nanti."

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Frank masih heran dengan kehebohan soal cangkir Arsenal

Periode Frank di Tottenham mulai berantakan pada Januari ketika ia difoto minum dari cangkir kopi Arsenal menjelang kekalahan 3-2 dari Bournemouth. Bagi para suporter yang sudah kecewa dengan gaya bermainnya, kekeliruan itu menjadi puncak kekecewaan. Rangkaian lima pertandingan liga tanpa kemenangan kemudian memastikan pemecatannya sebulan setelahnya.

Ketika ditanya apakah ia mungkin tanpa sengaja menggunakan cangkir milik Brighton, rival sengit Palace, Frank tersenyum. "Saya harap tidak," jawabnya, lalu menambahkan: "Saya masih menganggapnya cerita yang luar biasa."

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Ia masih heran dengan reaksi keras terhadap kesalahan yang tidak disengaja itu: "Saya tahu, dan saya masih tidak mengerti, bagaimana orang bisa berpikir bahwa saya sengaja minum dari cangkir tim lawan yang tidak disukai suporter klub saya. Ayolah. Tapi cerita itu memang menarik untuk dibahas, bukan?"

Pertarungan menghindari degradasi dan ujian Liga Europa menanti

Frank langsung menghadapi ujian untuk mengangkat Crystal Palace dari dasar klasemen Premier League, dimulai dengan lawatan ke Coventry pada Sabtu. Mengakhiri keterpurukan mereka di kompetisi domestik secepatnya sangat penting untuk memulai upaya bertahan di liga.

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Ia juga harus membagi perhatian dengan kompetisi Eropa. Palace akan menjamu Real Sociedad di Liga Europa pada Kamis pekan depan. Mengelola energi tim di kedua kompetisi akan menjadi hal krusial saat pelatih asal Denmark itu berusaha memulihkan reputasinya di Premier League.