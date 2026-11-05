"Saya akan berbohong jika mengatakan sebaliknya": Harry Kane ungkap target terpentingnya setelah Ballon d'Or

Harry Kane menunjukkan kegembiraannya yang besar atas perpanjangan kontraknya bersama Bayern Munich hingga tahun 2029, seraya menegaskan bahwa keputusannya untuk bertahan bersama klub Jerman itu bukanlah hal yang sulit, dan bahwa targetnya dalam beberapa tahun mendatang adalah bersaing memperebutkan seluruh gelar, terutama Liga Champions Eropa.

Penyerang Inggris itu berbicara dalam sebuah konferensi pers di Kota Munich, Kamis hari ini, setelah pengumuman resmi perpanjangan kontraknya bersama klub Bavaria tersebut, dengan dihadiri sejumlah pejabat Bayern, sembari menegaskan kepercayaan penuhnya terhadap proyek olahraga tim.

Kane mengatakan mengenai keputusan perpanjangan kontrak itu, sebagaimana dikutip surat kabar "Marca": "Saya tidak perlu banyak berpikir. Saya berada di tempat terbaik yang bisa saya bayangkan. Kami menandatangani kontrak kemarin, tetapi keputusannya sudah diambil sejak lama. Kami tidak ingin membicarakannya karena Piala Dunia, dan setelah kami kembali, hanya tersisa beberapa detail untuk diselesaikan."

Ia menambahkan: "Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tahu saya berada di tim yang hebat, dan bahwa kami berjuang untuk Liga Champions Eropa dan seluruh gelar. Bagi saya, penting untuk berada di tempat yang memungkinkan saya berkembang dan bersaing memperebutkan segalanya."

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"Saya merasa lebih baik dari sebelumnya"

Kane menekankan bahwa kepercayaannya terhadap Bayern adalah faktor terpenting di balik keputusannya untuk bertahan, dengan mengatakan: "Hal ini mudah bagi saya. Seandainya saya tidak percaya pada tim ini, dan seandainya saya tidak percaya pada kemampuan kami untuk memenangkan gelar-gelar terpenting, tentu saya akan mencari opsi lain."

Ia melanjutkan: "Saya merasa lebih baik dari sebelumnya. Dalam beberapa tahun mendatang kami pasti akan bermain di level tertinggi. Saya sangat bahagia di sini, saya tahu ke mana arah tim ini dan saya percaya pada proyek ini. Saya tidak memiliki keraguan sedikit pun."

Kane berbicara tentang impian menjuarai Liga Champions, dengan mengatakan: "Liga Champions Eropa adalah target besar bagi semua orang. Selama saya merasa kami berjuang untuknya, saya antusias dengan peluang untuk meraihnya."

Ia menambahkan: "Banyak pembicaraan tentang saya belakangan ini, tetapi sekarang saya berharap untuk lebih sedikit berbicara dan lebih banyak bermain. Penting bagi kami, sebagai klub, untuk menikmati momen ini, karena telah ada momen-momen penting dalam sejarah kami. Namun yang terpenting adalah pertandingan dan permainan, dan saya berusaha mengekspresikan diri di dalam lapangan. Sekarang semuanya akan mereda dan kami akan kembali seperti biasa."

Ia melanjutkan: "Kami ingin mendominasi di Jerman, tetapi kami juga ingin memenangkan Liga Champions Eropa. Saya akan berada di sini hingga 2029, dan saya akan menjadi pembohong jika saya mengatakan tidak ingin memenangkan setidaknya satu Liga Champions Eropa pada saat itu. Itu adalah tekanan, tetapi saya menghadapinya dengan antusias."

Pergantian suasana itu penting

Kane menyinggung alasan-alasan yang mendorongnya untuk bertahan di Jerman, setelah bertahun-tahun yang dihabiskannya di Liga Primer Inggris, dengan menjelaskan: "Saya menghabiskan waktu yang lama di Liga Primer Inggris dan saya selalu mengikutinya dari dekat. Mengganti suasana itu bagus. Munich adalah tempat yang luar biasa."

Ia menjelaskan: "Saya dan keluarga saya suka pergi ke hutan dan pegunungan, dan putri sulung saya suka berkuda. Semua itu ada di sini. Terkadang perubahan seperti ini juga sangat bermanfaat dari sisi mental. Kami mengenal teman-teman baru dan budaya baru."

Ia mengakhiri pembicaraan mengenai poin ini dengan mengatakan: "Ketika saya sudah tua nanti, saya akan menengok ke belakang dan berkata: keluar dari zona nyaman adalah langkah yang tepat dan positif."

Kane berbicara tentang bahasa Jerman

Mengenai perkembangannya dalam bahasa Jerman, Kane berkata: "Saya tahu mereka akan menanyakan pertanyaan ini kepada saya. Saya berharap dalam tiga tahun mendatang saya bisa belajar lebih banyak dari yang saya pelajari pada tahun-tahun sebelumnya."

Ia menambahkan: "Saya berbicara dengan guru bahasa Jerman saya, dan saya memahami lebih banyak daripada yang saya pahami sebelumnya, tetapi saya masih terus belajar. Sekarang saya harus lebih banyak berbicara dan lebih sedikit khawatir soal kesalahan dan reaksi yang mungkin ditimbulkannya."

Ia menegaskan: "Saya belajar langkah demi langkah, tetapi saya berharap segera bisa melakukan wawancara dalam bahasa Jerman. Saya tahu hal itu akan sangat menyenangkan semua orang."

Bayern: Kane layak mendapatkan semua yang diperolehnya

Di sisi lain, Jan-Christian Dreesen, Direktur Eksekutif Bayern Munich, berbicara tentang perpanjangan kontrak itu, sembari menegaskan bahwa Kane layak mendapatkan kontrak baru itu mengingat pengaruhnya di dalam maupun di luar tim.

Dreesen berkata: "Tiga tahun lalu, ini adalah perekrutan terpenting bagi kami. Namun Harry layak atas setiap sen yang kami keluarkan untuknya, dalam banyak hal. Ia adalah motor penggerak tim, membuat rekan-rekannya bermain lebih baik, dan ia juga menjadi teladan di luar olahraga."

Ia menambahkan: "Jika kami ingin tetap menarik dan mampu bersaing di level tertinggi Eropa, maka kami harus kuat secara ekonomi. Kami ingin memanfaatkan semaksimal mungkin setiap sen yang kami hasilkan agar kami berada dalam posisi terbaik yang mungkin."

Ia mengakhiri: "Jika pemain terbaik di dunia mendapatkan kontrak kelas satu, itu adalah hal yang masuk akal. Kami ingin kuat dan bertindak bijak dari sisi ekonomi, tetapi kami juga ingin memiliki tim terbaik dan menang. Hal itu tidak mudah ketika menghadapi kekuatan ekonomi klub-klub lain, tetapi kami cukup berhasil melakukannya dengan baik."