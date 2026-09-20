Noah Ohio menatap kembali periodenya di FC Utrecht tanpa rasa dendam. Penyerang 23 tahun itu hanya mendapat menit bermain terbatas di tim utama di bawah Ron Jans, tetapi menegaskan dalam Goedemorgen Eredivisie di ESPN bahwa menurut perasaannya ia sudah menunjukkan cukup banyak saat memang diberi kesempatan tampil.

Ohio di program bincang-bincang itu dihadapkan pada minimnya jumlah golnya untuk Utrecht. “26 pertandingan, lima gol, dan 660 menit. Menurut saya itu konteks yang lebih baik,” kata sang striker tentang catatannya pada musim 2024/25 di Eredivisie. “Saya hanya bisa menilai diri saya berdasarkan menit yang diberikan pelatih kepada saya. Dalam menit-menit itu, saya tampil cukup baik.”

Ohio bahkan melangkah lebih jauh ketika membandingkan produktivitasnya dengan penyerang lain di Belanda. “Per menit, menurut saya saya adalah striker paling tajam di Eredivisie, dengan menit bermain yang saya dapatkan,” ujar penyerang itu. “Kalau pelatih tidak memainkan saya, saya juga tidak bisa menunjukkannya.”

Bahwa Ohio harus puas dengan peran kecil jelas bukan hal yang menyenangkan baginya. “Tentu saya tidak senang ketika saya melihat bahwa saya adalah striker paling efektif, lalu tidak mendapat lebih banyak menit daripada pemain-pemain lain,” jelasnya. “Itu tidak mengurangi kualitas para pemain lain, tetapi pada akhirnya pelatih harus membuat pilihan.”

Menurut pengakuannya sendiri, Ohio memang menunjukkan ketidakpuasannya, tetapi ia sengaja memilih untuk menyimpannya di internal. “Anda harus melakukannya dengan cara yang tepat dan itu jelas bukan lewat media. Saya melakukan pembicaraan empat mata dengan Ron dan dengan Jordi. Setelah Ron mengatakan bahwa mungkin lebih baik untuk pergi, tidak ada yang mendengar saya membicarakan itu di media.”

Menurut Ohio, Jans terutama menginginkan dirinya berkembang dalam beberapa aspek. “Dia ingin saya menjadi pemain tim yang lebih baik. Sekarang ini banyak yang dituntut dari seorang striker: Anda harus menekan dengan baik, ikut bermain, menahan bola, bergerak menusuk ke ruang, dan bisa datang menjemput bola. Pada akhirnya tentu Anda juga harus mencetak gol, dan saya pikir saya membuat gol ketika saya bermain.”

Dengan Sébastien Haller dan David Min, Ohio memiliki persaingan ketat untuk posisi penyerang. “Mungkin pelatih merasa David atau Haller bisa melakukan hal-hal lain itu lebih baik daripada saya. Itu harus Anda tanyakan kepada dia, karena saya tidak tahu persis.” Pada saat yang sama, Ohio mengakui bahwa Jans meraih hasil dengan pilihan-pilihannya: “Kami tampil fantastis pada tahun itu, jadi ada dua sisi dari hal ini.”

Untuk sementara, Ohio belum bisa kembali berjuang masuk ke tim, karena ia sedang menjalani pemulihan dari cedera lutut serius dan baru-baru ini harus menjalani operasi untuk kedua kalinya. Menurut Ohio, operasi itu benar-benar diperlukan. “Dalam kondisi seratus persen saja sudah cukup sulit untuk ingin menjadi yang terbaik. Pada 95 persen, Anda tidak memberi diri sendiri peluang. Saya membutuhkan kekuatan saya, kecepatan saya, dan pergerakan menusuk ke ruang, itulah Noah.”

Sang striker masih terikat kontrak dengan FC Utrecht hingga tahun depan dan berharap bisa kembali bermain pada Februari atau Maret.