Striker Al-Taawoun asal Maroko, Abderrazak Hamdallah, menyita perhatian dengan pernyataan menyentuh usai hasil imbang 1-1 melawan Al-Diriyah, dalam lanjutan pekan kesembilan Liga Roshn, setelah dia menyampaikan pesan solidaritas kepada rakyat Saudi dan kepemimpinannya, dengan menegaskan bahwa semua kewarganegaraan berdiri bersama Kerajaan, dan bahwa dia tidak merasa sebagai orang asing di negara yang dia anggap sebagai tanah airnya sendiri.

Hamdallah mencetak gol penyeimbang bagi Al-Taawoun pada menit ke-66, setelah Al-Diriyah lebih dulu memimpin melalui pemain Senegal Clayton Diandy pada menit ke-50, sehingga memberi timnya satu poin dalam laga yang berakhir imbang. Namun dia keluar dari pertandingan itu dengan keuntungan pribadi yang penting, setelah menambah koleksinya menjadi 159 gol dalam sejarah Liga Pro Saudi, sehingga kini hanya berjarak dua gol dari menyamai rekor milik pemain Suriah Omar Al-Somah, yang memiliki 161 gol.

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Hamdallah mengatakan usai pertandingan: "Hal pertama, saya tidak bisa melewatkan wawancara ini, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada rakyat Saudi, baik kepemimpinan maupun rakyatnya; bahwa semua kewarganegaraan di dunia bersama kalian, dan kami tidak menganggap diri kami sebagai orang asing, kami adalah anak-anak tanah air ini."

Striker Maroko itu menambahkan dalam pesan menyentuhnya: "Kami siap berkorban untuk tanah air ini dengan harta kami, anak-anak kami, dan segala hal, Arab Saudi akan tetap mulia," sebelum mengutip doa Nabi Ibrahim alaihissalam: "Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman," sebagai ungkapan kecintaannya kepada Kerajaan dan solidaritasnya dengan negara tersebut.

Arti penting penampilan Hamdallah tidak berhenti pada pesan kemanusiaannya saja, sebab dia terus menulis sejarah di Liga Roshn, setelah menjadi pemain dengan kontribusi gol terbanyak dalam sejarah kompetisi tersebut, dengan 184 kontribusi, yang terbagi antara 159 gol dan 25 assist, melampaui total kontribusi Omar Al-Somah.

Perlu dicatat bahwa pesan Hamdallah muncul karena peristiwa yang berkecamuk di Timur Tengah yang menyebabkan banyak kerusakan di dalam Arab Saudi.