Bagikan Ikuti GOAL di Google

Jude Bellingham menegaskan ia tidak berpura-pura jatuh setelah dikartu merah dalam kekalahan mengejutkan Real Madrid 2-1 dari Alaves. Gelandang Inggris itu mengaku "100% yakin ada kontak" dan mempertanyakan mengapa wasit tidak diperlihatkan sudut kamera yang penting. Ia juga bertanggung jawab atas dua "situasi konyol" yang membuatnya absen dalam lawatan ke markas Real Sociedad pada Rabu.

Iklan

Bellingham bantah tudingan berpura-pura jatuh

Bellingham membantah berpura-pura jatuh saat Real Madrid kalah 2-1 dari Alaves pada Sabtu. Pemain berusia 23 tahun itu menerima kartu kuning karena memprotes wasit pada menit ke-74, lalu mendapat kartu kuning kedua karena dianggap berpura-pura jatuh setelah terjatuh di kotak penalti pada menit ke-88.

Real tengah mengejar gol penyeimbang setelah sempat tertinggal 2-0 sebelum Bellingham memberi assist untuk gol Kylian Mbappe pada menit ke-69. Dalam unggahan media sosial yang dilaporkan BBC Sport, Bellingham menulis: "Saya sangat kecewa dengan hasil kemarin dan merasa kartu merah saya membuat tim kehilangan kesempatan untuk benar-benar berjuang menyamakan kedudukan pada menit-menit tersisa."

‘Sudut kamera dari belakang membuktikannya’

Bellingham melanjutkan: "Mengenai insiden itu, saya 100% yakin ada kontak pada lutut dan paha saya, dan menurut saya sudut kamera dari belakang membuktikannya. Saya tidak begitu mengerti mengapa sudut itu tidak ditampilkan di layar untuk wasit.

"Mungkin setelah melihat sudut itu, wasit akan memutuskan bahwa memang ada kontak, tetapi tidak cukup untuk memberikan penalti. Itu bisa saya terima. Namun, kecil kemungkinan ia akan memberi saya kartu kuning kedua karena ‘berpura-pura jatuh’, yang membuat saya harus absen dalam pertandingan penting di markas Sociedad pekan ini."

Iklan Iklan

Bellingham bertanggung jawab

Bintang Inggris itu menegaskan bahwa ia tidak bermaksud menyalahkan siapa pun. Ia menambahkan: "Saya hanya ingin menyampaikan sudut pandang saya tanpa bermaksud menyalahkan siapa pun atau menciptakan drama. Saya bertanggung jawab sepenuhnya karena menempatkan diri dalam dua situasi konyol yang berujung pada kartu merah."

Pelatih Real Madrid Jose Mourinho sebelumnya telah membela gelandangnya seusai pertandingan pada Sabtu malam dengan mengecam wasit Cesar Soto Grado dan mengklaim sang pengadil "suka menunjukkan kekuasaannya".

Bellingham absen saat Real Madrid bertandang ke markas Real Sociedad

Kekalahan itu merupakan yang pertama bagi Real dalam 11 pertandingan dan membuat mereka berada di posisi ketiga La Liga, di belakang Barcelona dan Atletico Madrid. Mourinho kini harus mencari cara untuk bangkit tanpa Bellingham ketika timnya bertandang ke markas Real Sociedad pada Rabu.