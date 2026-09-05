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Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Diterjemahkan oleh

Savic soal peluang Al Hilal juara liga: Saya tidak yakin akan hal itu!

Saudi Pro League
Al Shabab vs Al Hilal
Al Shabab
Al Hilal
S. Milinkovic-Savic
Arab Saudi
Serbia

Apa yang dikatakan sang penyihir Serbia?

Sang penyihir asal Serbia, Sergej Milinkovic-Savic, gelandang Al Hilal, melontarkan pernyataan menarik setelah ikut serta dalam kemenangan "Sang Pemimpin" atas Al Shabab dengan skor (2-0), dalam derbi Riyadh yang berlangsung kemarin Jumat, sebagai bagian dari pekan ke-5 Liga Roshn.

Savic mencetak gol pertama Al Hilal setelah memanfaatkan umpan indah dari sisi kanan di dalam kotak penalti, yang ia sambar ke dalam gawang.

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Usai pertandingan, Savic mengatakan dalam pernyataan melalui jaringan "Thmanyah" Saudi: "Saya sangat senang dengan kemenangan ini, kami menampilkan pertandingan yang besar, menghadapi lawan sulit yang bermain di kandangnya dengan sekuat tenaga."

Ia menambahkan: "Kami memiliki elemen-elemen yang sangat luar biasa, dan nama-nama yang bergabung beberapa hari lalu berhasil beradaptasi dengan suasana, seperti Watkins dan Martinelli, dan kami berupaya untuk terus bekerja."

Saudi Pro League
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Neom SC crest
Neom SC
NEO
Saudi Pro League
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK
Al Shabab crest
Al Shabab
ALS

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Mengenai kemungkinan meraih gelar pada akhir musim: "Saya tidak tahu dan tidak seharusnya membicarakan hal itu sekarang, musim masih panjang, dan kami harus fokus pada apa yang akan datang."

Pernyataan Savic menunjukkan bahwa ia tidak yakin dengan gelar juara dan tidak ingin tergesa-gesa karena musim masih di awal, namun pada saat yang sama ia menunjukkan kegembiraannya atas raihan poin penuh dalam 5 pekan pertama.

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