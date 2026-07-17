Saudara laki-laki Enzo Fernández mengancam impiannya untuk pindah ke Real Madrid

Tampaknya keluarga Enzo Fernández telah menempatkan bintang Chelsea itu dalam situasi yang sangat canggung, setelah saudara laki-lakinya memicu kontroversi dengan para pendukung Real Madrid menyusul kemenangan Argentina atas Inggris di semifinal Piala Dunia.

Nama Fernández sempat dikaitkan erat dengan kepindahan ke Santiago Bernabéu untuk bermain bersama Jude Bellingham, terutama setelah ia mencetak gol penyama kedudukan bagi Argentina saat melawan Inggris dalam pertandingan yang berakhir 2-1, memanfaatkan mundurnya barisan pertahanan Inggris setelah unggul berkat taktik Thomas Tuchel.

Namun, perayaan meriah Argentina melampaui batas lapangan. Sementara para pemain dan keluarga mereka merayakan dengan antusias, Ciba Fernández, saudara laki-laki Enzo, melangkah lebih jauh dengan mengunggah foto melalui fitur “Stories” di Instagram, yang memperlihatkan Enzo sedang merayakan sementara Bellingham tergeletak di tanah, disertai dengan komentar sarkastis: “Selamat tinggal, Bellingham.”

Postingan yang dilihat oleh 26 ribu pengikutnya itu memicu gelombang kemarahan yang luar biasa di kalangan penggemar Real Madrid, yang langsung merespons dengan keras.

Seorang penggemar menulis: “Bellingham jauh lebih baik daripada Enzo, dan kamu malah bilang selamat tinggal padanya!”, sementara yang lain berkomentar: "Kamu benar-benar konyol!" Komentar ketiga bahkan lebih tajam: "Kakakmu mengejek Bellingham di stories-nya padahal dia bermain di klub yang ingin Enzo gabung... Kamu tidak memiliki keagungan atau kelas untuk bermain di Madrid."

Kontroversi ini muncul di saat yang sensitif, di mana sebelumnya Seba telah memposting pesan yang mengharukan untuk memuji saudaranya: “Aku tak bisa menemukan kata-kata untuk menggambarkan betapa bangga dan bahagianya aku. Profesionalisme dan penampilanmu hari ini membuatmu berhak mengatakan bahwa kamu sedang menciptakan sejarah. Aku mencintaimu dan berdoa agar Tuhan selalu memberkatimu.”

Pihak manajemen Real Madrid sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan resmi yang membantah adanya negosiasi apa pun, yang berbunyi: “Menyusul informasi yang beredar mengenai dugaan ketertarikan terhadap Enzo Fernández, klub menegaskan bahwa tidak ada upaya langsung maupun tidak langsung yang dilakukan untuk merekrutnya, dan tidak berencana untuk melanjutkan kesepakatan semacam itu. Kami menyampaikan penghargaan yang mendalam kepada pemain hebat yang sejarah dan bakatnya sangat dihargai, serta kepada klub Chelsea yang memiliki hubungan sangat baik dengan kami.”