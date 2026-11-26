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Paris Saint-Germain menghadapi persoalan besar di lini serang setelah kehilangan Khvicha Kvaratskhelia dan Desire Doue hingga akhir musim. Seusai hasil imbang 2-2 yang mengecewakan melawan Roma di Liga Champions, mantan pemain Daniel Xuereb dan Emmanuel Petit meragukan kedalaman skuad PSG menjelang bursa transfer Januari.

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Masalah lini serang PSG terlihat jelas saat melawan Roma

Kesulitan PSG di lini serang terlihat jelas pada Rabu malam ketika mereka ditahan imbang 2-2 oleh Roma di Liga Champions. Dengan Kvaratskhelia dan Doue sama-sama absen hingga akhir musim, para pemain pelapis klub gagal tampil sesuai harapan saat paling dibutuhkan.

Maghnes Akliouche, Ferran Torres, dan Mika Godts sama-sama tampil mengecewakan melawan tim asal Italia itu. Penampilan mereka langsung memicu kekhawatiran mantan penyerang PSG, Xuereb, dan eks gelandang Chelsea, Petit. Keduanya mempertanyakan apakah skuad saat ini mampu mengatasi absennya dua pemain andalan yang cedera tersebut.

Xuereb mempertanyakan kualitas pemain pelapis PSG

Xuereb, juara Olimpiade 1984, memberikan penilaian terus terang terhadap para pemain yang ditugaskan mengisi kekosongan tersebut. Kepada Le Parisien, ia berpendapat bahwa para pengganti itu tidak memiliki kemampuan menentukan kemenangan yang menjadi kunci kesuksesan PSG belakangan ini.

“Para pemain yang tampil pada Rabu kurang mampu menembus pertahanan, memenangkan duel satu lawan satu, dan melakukan pergerakan ke belakang garis pertahanan,” kata Xuereb. “Mereka pemain-pemain hebat, pemain tim nasional. Namun, ada alasan kuat mengapa mereka biasanya tidak bermain. Ketika Doue dan Kvaratskhelia tersedia, mereka adalah pemain pelapis. Kualitas mereka satu tingkat di bawah.

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“Jika PSG meraih apa yang telah mereka capai dalam dua atau tiga musim terakhir, itu berkat pemain-pemain yang mampu mencetak gol kapan saja. Sayangnya, mereka cedera.”

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Petit mendesak PSG bergerak pada Januari di tengah kekhawatiran soal cedera ligamen

Petit memiliki kekhawatiran serupa dan menilai PSG harus terjun ke bursa transfer musim dingin untuk mencari tambahan pemain di lini serang. Saat berbicara sebagai pengamat di RMC, ia menekankan bahwa pemulihan dari cedera ligamen krusiat dikenal sulit, sehingga klub harus membuat rencana yang melampaui musim ini.

“Mereka harus menjajaki setiap peluang,” kata Petit. “Ketika ligamen krusiat Anda robek, itu bukan cedera ringan. Jarang ada pemain yang kembali ke level sebelumnya. Jadi, rencana untuk musim panas mendatang sudah bisa mulai dipikirkan pada Januari. Anda hanya melihat musim ini, sedangkan saya memikirkan musim depan.”

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Bursa transfer musim dingin yang krusial menanti PSG

PSG kini menghadapi periode yang menentukan menjelang bursa transfer Januari. Dengan Kvaratskhelia dan Doue absen hingga akhir musim, petinggi klub harus mempertimbangkan apakah akan segera merekrut pemain untuk lini serang atau memercayai opsi yang sudah tersedia. Jika tidak ada target yang cocok pada pertengahan musim, tekanan akan tetap tertuju kepada pemain seperti Akliouche, Torres, dan Godts untuk kembali tampil tajam.