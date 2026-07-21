Satu Syarat untuk Merampungkan Transfer Besar.. Bagaimana Cara Berpikir Real Madrid di Bursa Transfer?

Klub Real Madrid telah menetapkan syarat yang jelas sebelum bergerak untuk merampungkan transfer besar mana pun yang baru selama periode transfer.

Menurut laporan media Spanyol, manajemen Real Madrid saat ini tidak berencana menambahkan nama-nama baru ke daftar skuad, setelah menuntaskan sejumlah transfer penting, dan prioritas saat ini adalah mengevaluasi kelompok pemain yang ada di bawah kepemimpinan pelatih asal Portugal Jose Mourinho.

Periode transfer telah menyaksikan penguatan barisan tim Los Blancos dengan merekrut Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, dan Bernardo Silva, di samping kepergian Dani Carvajal, David Alaba, Dani Ceballos, dan Fran Garcia.

Jaringan media Spanyol "Cope" menjelaskan bahwa Mourinho mulai mengadakan pertemuan individual dengan para pemainnya untuk menentukan gambaran tim pada fase mendatang, di mana daftar skuad diperkirakan akan mengalami beberapa perubahan, terutama dengan adanya nama-nama yang menjadi kandidat untuk keluar dengan status pinjaman.

Duo Franco Mastantuono dan Raul Asencio termasuk pemain paling menonjol yang bisa saja meninggalkan tim untuk sementara demi mendapatkan peluang lebih besar untuk tampil dan berkembang, sementara data mengisyaratkan bahwa Gonzalo Garcia akan bertahan di barisan tim pada musim mendatang.

Dalam urusan perekrutan, nama Real Madrid dikaitkan dengan sejumlah bintang, yang teratas di antaranya Michael Olise dan Rodri, tetapi manajemen klub telah menetapkan aturan yang jelas: transfer baru mana pun akan dikaitkan dengan kepergian seorang pemain dari daftar skuad saat ini terlebih dahulu.

Keputusan ini muncul di tengah keinginan Real Madrid untuk menjaga keseimbangan di dalam ruang ganti, dan tidak membengkakkan jumlah pemain, terutama setelah penguatan yang dirampungkan selama musim panas, sembari memberikan kesempatan kepada tim kepelatihan yang dipimpin Mourinho untuk mengevaluasi seluruh elemen sebelum mengambil langkah tambahan apa pun di bursa transfer.