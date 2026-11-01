Bek asal Argentina milik Manchester United, Lisandro Martinez, kembali masuk radar ketertarikan Barcelona, di tengah upaya klub Catalan untuk memperkuat lini belakang pada bursa transfer musim dingin mendatang, setelah rentetan cedera menimbulkan krisis pertahanan yang membuat pelatih Hansi Flick dihadapkan pada pilihan terbatas di posisi bek tengah.

Menurut surat kabar Catalan "Sport", bek Argentina itu masih menjadi salah satu nama yang ada di meja Deco, direktur olahraga Barcelona, sebagai opsi potensial untuk memperkuat lini belakang, namun terealisasinya transfer tersebut terkait dengan syarat utama, yakni kemampuan klub untuk mendatangkannya dengan biaya finansial yang rendah, sesuai dengan batasan yang diberlakukan pada anggaran mereka serta aturan financial fair play.

Surat kabar itu mengutip Laurie Whitwell, jurnalis yang mengkhususkan diri pada berita Manchester United di majalah "The Athletic", bahwa ketertarikan Barcelona untuk mendatangkan Martinez tetap ada, tetapi bergantung pada kemungkinan terealisasinya transfer dengan syarat finansial yang sesuai, yang menjadikan sikap klub Inggris itu sebagai faktor penentu dalam menetapkan masa depan negosiasi.

Kebutuhan Barcelona untuk memperkuat posisi bek tengah semakin meningkat setelah rentetan cedera yang menimpa skuad mereka, meliputi Eric Garcia, Jules Kounde, Andreas Christensen, dan Txavi Espart, yang membuat urusan merekrut bek baru kembali menjadi prioritas utama direksi olahraga, setelah Deco gagal meyakinkan Flick pada musim panas lalu tentang perlunya mendatangkan pemain di posisi ini.

Martinez, yang berusia 28 tahun, memiliki kontrak dengan Manchester United hingga Juni 2027, dengan adanya klausul yang memungkinkan perpanjangan satu musim tambahan, namun masa depannya di Old Trafford tampak belum pasti, terutama dengan adanya laporan yang membahas kemungkinan kepergiannya.

Bursa transfer musim dingin bisa menjadi peluang yang tepat bagi kedua belah pihak; sebab Manchester United dapat menghindari pemain tersebut memasuki tahun terakhir kontraknya, sementara Barcelona berharap memanfaatkan situasi kontraknya untuk mendapatkan seorang bek yang memiliki pengalaman internasional tanpa menanggung biaya besar.

Bek Argentina itu tidak sedang melewati periode terbaiknya bersama klub Inggris tersebut, di tengah kritik yang ia terima karena penampilannya, di samping ketegangan yang dipicu oleh pernyataannya mengenai lemahnya investasi klub pada musim panas lalu.

Krisisnya juga bertambah setelah ia diusir saat menghadapi Chelsea akibat menerima dua kartu dalam empat menit di babak kedua.