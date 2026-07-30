Satu Syarat: Akankah La Liga Menerapkan Aturan Kontroversial Piala Dunia?

Fran Soto, Ketua Komite Wasit Federasi Sepak Bola Spanyol, menegaskan bahwa kompetisi Liga Spanyol tidak akan menerapkan jeda minum air kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Ia juga mengungkap sejumlah perubahan aturan wasit dan regulasi yang dinanti pada musim mendatang.

Dalam wawancara bersama program "El Partidazo" melalui radio Cadena COPE, Soto menjelaskan bahwa jeda pendinginan yang menjadi salah satu pemandangan paling menonjol di Piala Dunia 2026 tidak akan menjadi bagian tetap dari pertandingan Liga Spanyol. Ia menuturkan bahwa penerapannya hanya akan berlaku dengan syarat suhu udara mencapai lebih dari 32 derajat Celsius.

Ketua Komite Wasit itu mengatakan bahwa syarat tersebut berarti sebagian besar pertandingan La Liga tidak akan mengalami jeda tambahan apa pun. Ia secara tegas menepis kemungkinan terulangnya skenario final Piala Dunia yang sempat mengalami jeda istirahat hingga 28 menit.

Dengan nada bercanda, Soto menambahkan bahwa sepak bola Spanyol akan tetap "lebih romantis" dan akan mempertahankan jeda istirahat tradisional selama 15 menit di antara dua babak pertandingan.

Kemarahan Spanyol

Dalam perbincangannya, Soto turut menyinggung keterlibatan wasit-wasit Spanyol di Piala Dunia 2026. Ia mengungkapkan ketidakpuasan Komite Wasit atas minimnya keterwakilan Spanyol dalam turnamen tersebut, setelah Hernández Hernández menjadi satu-satunya wasit Spanyol yang memimpin pertandingan di ajang Piala Dunia.

Soto menggambarkan hasil ini sebagai "sangat negatif", sembari menegaskan adanya keterkejutan dan kekecewaan di kalangan wasit Spanyol, terlebih karena kualitas wasit Spanyol, menurutnya, tidak sebanding dengan terbatasnya kehadiran mereka di turnamen tersebut.

Ia menuturkan bahwa Hernández Hernández, bersama asisten wasit Alejandro yang bertugas dalam pertandingan Brasil melawan Haiti, tampil dengan baik. Hal ini menurut Soto membuktikan bahwa absennya wasit Spanyol tidak berkaitan dengan alasan teknis atau olahraga semata.

Kasus Negreira jadi sorotan, dan permintaan pertemuan dengan FIFA

Mengenai kemungkinan kasus Negreira memengaruhi keputusan Federasi Sepak Bola Internasional terkait pemilihan wasit, Soto tidak menampik kemungkinan tersebut, tetapi pada saat yang sama ia menegaskan tidak mengetahui alasan sebenarnya di balik minimnya keterlibatan wasit Spanyol.

Ia mengatakan bahwa ketiadaan penjelasan yang berkaitan dengan kriteria kewasitan atau objektivitas bisa jadi menandakan adanya faktor-faktor lain di luar lapangan, sembari menekankan bahwa wasit Spanyol adalah pihak yang "paling dirugikan" oleh kasus Negreira.

Ketua Komite Wasit itu mengungkapkan bahwa lembaganya sedang menanti penentuan jadwal untuk menggelar pertemuan langsung dengan para pejabat FIFA guna memperoleh penjelasan resmi, dengan lebih memilih dialog langsung ketimbang bertukar surat atau pernyataan media.

Baca juga:

Insiden kematian Alim: Pernyataan resmi Barcelona soal korban Camp Nou

Perubahan aturan wasit dan teknologi baru di musim mendatang

Soto berbicara tentang sejumlah perubahan yang akan mulai diberlakukan pada musim baru, setelah sebagian di antaranya diterapkan di Piala Dunia, yang paling menonjol adalah pengurangan waktu terbuang akibat pergantian pemain.

Ia menjelaskan bahwa pemain yang diganti akan diwajibkan meninggalkan lapangan dalam waktu maksimal 10 detik, dan apabila melebihi durasi tersebut, tim harus menunggu satu menit tambahan sebelum melakukan pergantian berikutnya.

Ia juga menyinggung peninjauan protokol penanganan kartu kuning kedua, di samping penerapan teknologi bola yang terhubung dengan chip elektronik untuk membantu menentukan momen presisi yang digunakan saat meninjau situasi offside secara otomatis.

Namun, Soto meminta kehati-hatian terkait teknologi baru tersebut. Ia menjelaskan bahwa teknologi itu hanya akan membantu memilih kerangka waktu yang tepat untuk momen umpan, tetapi tidak akan menyelesaikan seluruh masalah teknis, seperti gangguan sistem pelacakan pemain yang terjadi musim lalu, di antaranya pada pertandingan Atlético Madrid melawan Barcelona di Copa del Rey, ketika para wasit terpaksa menggambar garis offside secara manual.

Pujian untuk musim perdananya dan seruan untuk saling memahami

Kendati mengkritik minimnya kehadiran Spanyol di Piala Dunia, Soto menegaskan kepuasannya atas tahun pertamanya memimpin Komite Wasit, dengan pujian khusus untuk paruh kedua musim lalu di divisi pertama dan kedua.

Ia menilai bahwa pertandingan play-off promosi berjalan sukses dan bebas dari intervensi teknologi video, serta menggambarkan naiknya empat wasit dari divisi dua ke divisi satu dalam satu musim sebagai "pencapaian bersejarah".

Ketua Komite Wasit itu menutup perbincangannya dengan menyerukan lebih banyak saling pengertian antara wasit, klub, dan suporter, sembari menegaskan bahwa profesi wasit menyimpan kesulitan besar dan menuntut lebih banyak empati dari seluruh pihak.