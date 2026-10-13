Klub Shabab Al Ahli dari Uni Emirat Arab membongkar kelemahan Al Ittihad Saudi, terutama di sektor pertahanan, dalam 15 menit pertama laga kedua tim di ajang Liga Champions Asia Elite.

Al Ittihad menjamu Shabab Al Ahli pada hari Selasa ini di Stadion Al Inma di Jeddah, dalam pekan kedua fase liga turnamen Asia tersebut.

Pada menit ketujuh pertandingan, pemain Iran Sardar Azmoun membuka keunggulan bagi Shabab Al Ahli, setelah aksi individu istimewa dari Guilherme Bala, yang melewati lebih dari satu pemain sebelum menyodorkan bola kepadanya di depan gawang yang kosong.

Azmoun kemudian menambahkan gol kedua pada menit ke-16, setelah lolos dari tengah lapangan dan berhadapan satu lawan satu dengan kiper asal Serbia Predrag Rajkovic, sebelum melewatinya dan menempatkan bola ke gawang yang telah kosong.

Ini menjadi pertandingan keenam secara berturut-turut di mana Al Ittihad gagal menjaga gawangnya tetap bersih, baik di Liga Roshn Saudi maupun di Liga Champions Asia Elite.

Terakhir kali Al Ittihad tidak kebobolan adalah sekitar 45 hari lalu, tepatnya pada 29 Agustus lalu, saat bermain imbang tanpa gol melawan Al Fateh di Liga Roshn.

Sejak saat itu, "Al Amid" menjalani 6 pertandingan di Liga Roshn dan Liga Champions Asia Elite, dengan gawang mereka kebobolan 9 gol, atau rata-rata satu setengah gol per pertandingan.