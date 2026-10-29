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Manajer Liverpool Andoni Iraola mengakui bahwa Bournemouth adalah satu-satunya lawan yang sangat ingin ia hindari dalam undian perempat-final Carabao Cup. Namun, ia kini akan menghadapi reuni emosional dengan mantan klubnya setelah Liverpool berhasil melewati laga babak keempat yang menegangkan melawan Chelsea.

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Reuni yang terasa manis sekaligus pahit bagi Iraola

Setelah membawa Liverpool meraih kemenangan susah payah atas Chelsea di Anfield, Iraola mengetahui bahwa rintangan berikutnya dalam perjalanan menuju Wembley adalah Bournemouth, tim yang ia tinggalkan untuk menangani Liverpool. Hasil undian perempat-final mempertemukannya kembali dengan mantan klubnya dalam laga yang sarat emosi, meski ia berharap pertemuan itu tidak terjadi secepat ini dalam masa kepelatihannya.

Iraola membawa timnya melewati adu penalti yang menegangkan melawan Chelsea asuhan Xabi Alonso, tetapi perayaan seusai pertandingan segera mereda setelah hasil undian diketahui. "Sejujurnya, sebelum undian saya sempat berbicara dan mengatakan bahwa satu-satunya tim yang tidak saya inginkan adalah Bournemouth," kata Iraola. "Bagi saya ini istimewa, tetapi mereka sangat mengenal saya. Mereka bermain sangat baik belakangan ini dan sedang berada dalam performa bagus, tetapi inilah yang terjadi."

Menempuh perjalanan sulit di kompetisi piala

Perjalanan Liverpool di Carabao Cup musim ini jauh dari kata mudah. Hasil undian mempertemukan mereka dengan sejumlah rival papan atas Premier League. Setelah menyingkirkan Tottenham Hotspur dan Chelsea dalam dua putaran beruntun, Liverpool kini harus menghadapi Bournemouth yang tengah tampil bagus. Iraola sangat menyadari ancaman Bournemouth, yang terus menunjukkan permainan berenergi tinggi dan disiplin taktik dalam beberapa pekan terakhir.

"Kami tidak terlalu beruntung dalam undian. Kami sudah menghadapi Spurs dan Chelsea, sekarang Bournemouth, dan itu tentu akan menjadi laga yang istimewa bagi saya. Namun, kami harus membuktikan diri layak berada di semi-final dan saya harap kami bisa melakukannya lagi di kandang," ujar Iraola.

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Iraola menuntut lebih setelah lolos dengan susah payah

Mengakui bahwa dalam kompetisi sistem gugur yang terpenting adalah lolos, bukan tampil memikat, Iraola memuji kerja keras luar biasa para pemainnya di lapangan untuk menjaga peluang meraih trofi. Setelah tempat di delapan besar dipastikan, Iraola langsung meminta para pemainnya terus tampil gigih, alih-alih berpuas diri.

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"Pada akhirnya, dalam kompetisi piala, yang penting adalah Anda berada di putaran berikutnya dan masuk dalam undian. Beruntung bagi kami, kami keluar sebagai pemenang dalam adu penalti. Kami senang karena para pemain telah bekerja sangat keras hari ini dan setidaknya kami mendapat ganjaran berupa tempat di perempat-final," katanya.

Kekuatan atmosfer Anfield

Dukungan publik tuan rumah berperan penting dalam keberhasilan Liverpool lolos, dan Iraola segera memuji para suporter setelah kemenangan dramatis atas Chelsea. Ia menyoroti bagaimana para pendukung tetap berada di belakang tim bahkan ketika Liverpool tertinggal dalam pertandingan, menciptakan atmosfer yang mengintimidasi hingga akhirnya menguras tenaga lawan. Menurut Iraola, ikatan antara pemain di lapangan dan suporter di tribune sangat penting bagi keberhasilan klub di semua kompetisi musim ini.

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"Saya rasa mereka merasakan dukungan dari orang-orang di tribune dan ketika kami semua bersatu, kami menciptakan atmosfer yang lebih baik," kata pelatih Liverpool itu. "Bahkan ketika kami tertinggal di awal, saya rasa terdengar seruan, 'Ayo, semangat', dan banyak pemain telah memberi kami bantuan yang sangat berarti. Saya rasa ini sudah seperti pertandingan kandang ketiga yang kami akhiri dengan perasaan positif, dan kami punya satu laga besar lagi pada Minggu. Mari kita coba menuntaskan rangkaian empat laga kandang beruntun ini dengan cara terbaik."