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Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Satu-satunya perubahan... Álvarez duduk di bangku cadangan dan Messi memimpin susunan pemain Argentina saat menghadapi Austria

Argentina vs Austria
Argentina
Austria
World Cup
L. Messi
J. Alvarez
Argentina
Austria
AS

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Jualian Álvarez kembali duduk di bangku cadangan tim nasional Argentina untuk pertandingan kedua berturut-turut di Piala Dunia 2026, sementara Lionel Messi memimpin tim Tango dalam pertandingan hari Senin ini melawan Austria.

Timnas Argentina akan bertanding melawan Austria di Stadion Dallas, Amerika Serikat, dalam pertandingan putaran kedua Grup 10 Piala Dunia 2026.

Argentina meraih kemenangan dalam pertandingan pertama melawan Aljazair, berkat hat-trick yang dicetak oleh Messi, sementara Austria mengalahkan Yordania (3-1), dan keduanya bersaing hari ini untuk memperebutkan puncak klasemen grup.

Pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni, melakukan satu perubahan pada susunan pemain yang diturunkan saat melawan Aljazair, dengan memasukkan bek kanan Nahuel Molina menggantikan Gonzalo Montiel yang mengalami cedera saat melawan Aljazair.

Susunan pemain lengkapnya adalah sebagai berikut:

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
Austria crest
Austria
AUT

Penjaga gawang: Emiliano Martínez.

Barisan pertahanan: Molina, Romero, Martínez, Medina.

Lini tengah: Mac Allister, Enzo Fernández, Almada, De Paul.

Lini serang: Messi, Lautaro Martínez.

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