Satu-satunya penghalang yang memisahkan Mauricio Pochettino dari melatih Manchester United

Masa depan Michael Carrick di puncak kepemimpinan teknis Manchester United kini lebih terancam dari sebelumnya, seiring menurunnya hasil-hasil tim dan mendekatnya mereka ke zona bahaya, sehingga manajemen Manchester United mulai memburu calon pengganti, dengan nama pelatih Argentina Mauricio Pochettino, pelatih timnas Amerika Serikat saat ini, berada di posisi terdepan, kendati biaya finansial besar yang mungkin ditimbulkan kesepakatan tersebut.

Menurut situs Prancis "Foot Mercato", manajemen Manchester United tengah mempertimbangkan untuk melepas Carrick selama jeda internasional, di tengah hasil-hasil mengecewakan yang diraih tim, karena mereka hanya meraih dua kemenangan dalam 10 pertandingan terakhir di Liga Primer Inggris, meski berhasil bermain imbang 4-4 yang dramatis melawan Aston Villa.

Carrick mengemban tanggung jawab tersebut pada Januari lalu menggantikan pelatih Portugal Ruben Amorim, sebelum mendapatkan kontrak dua tahun pada Mei, setelah membawa tim ke peringkat ketiga dan lolos ke Liga Champions Eropa, namun menurunnya hasil mengembalikan masa depannya ke lingkaran keraguan.

Meskipun ia menegaskan tidak berpikir untuk mengundurkan diri usai hasil imbang melawan Aston Villa, surat kabar Inggris "Daily Mail" mengisyaratkan keinginan manajemen Manchester United untuk menuntaskan urusan pelatih baru sebelum pertandingan melawan Liverpool di Stadion Anfield pada 22 November.

Di tengah pencarian pengganti, Mauricio Pochettino menonjol sebagai opsi dengan peluang terbesar untuk mengemban tugas ini, memanfaatkan pengalaman besarnya di sepak bola Inggris, setelah sebelumnya pernah melatih Southampton, Tottenham, dan Chelsea.

Meskipun terikat kontrak dengan timnas Amerika Serikat, pelatih Argentina itu memiliki klausul yang memungkinkan kepergiannya dengan imbalan lebih dari 8 juta euro, jumlah yang harus dibayar Manchester United untuk mendapatkan jasanya.

Menurut lembaga penyiaran Inggris "BBC", Pochettino terbuka terhadap gagasan melatih Manchester United, meskipun baru-baru ini memperpanjang kontraknya dengan timnas Amerika Serikat, karena syarat kontrak memungkinkan ia meninggalkan jabatannya apabila menerima tawaran yang sesuai.

Bursa kandidat tidak hanya terbatas pada Pochettino, karena beredar nama-nama lain, yang paling menonjol adalah Julian Nagelsmann, di samping Antonio Conte, sementara Eddie Howe sebelumnya pernah dikaitkan dengan jabatan tersebut, namun laporan-laporan mengisyaratkan penolakannya terhadap gagasan melatih Manchester United.

Dengan beragamnya opsi, Pochettino tampak menjadi nama terdekat dalam perhitungan Manchester United, namun penuntasan kesepakatan akan tetap bergantung pada kemampuan klub untuk menyelesaikan ikatan pelatih Argentina itu dengan timnas Amerika Serikat serta menanggung biaya finansial yang dibutuhkan.