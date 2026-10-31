Legenda Argentina Lionel Messi, kapten Inter Miami, membuat kejutan dengan pilihannya pada pemain Aljazair Ibrahim Maza, bintang Bayer Leverkusen, dalam proses pemungutan suara penghargaan Ballon d'Or untuk pemain terbaik dunia tahun 2026.

Bintang Barcelona asal Spanyol, Lamine Yamal, sebelumnya memenangi penghargaan Kopa Trophy untuk pemain muda terbaik di bawah 21 tahun, dalam gelaran penyerahan penghargaan Ballon d'Or yang digelar pada dini hari Selasa lalu di ibu kota Inggris, London.

Yamal meraih penghargaan tersebut setelah memperoleh jumlah poin terbanyak, berdasarkan proses pemungutan suara yang dilakukan oleh para pemain yang pernah memenangi penghargaan Ballon d'Or, terutama Lionel Messi, pemilik 8 Ballon d'Or.

Surat kabar Prancis "L'Equipe" menyebutkan bahwa Messi menempatkan Yamal di peringkat pertama, dan bek Barcelona asal Spanyol, Pau Cubarsi, di peringkat kedua, tetapi kejutan datang di peringkat ketiga yang menjadi milik Ibrahim Maza.

Hal yang lebih mengejutkan, Messi adalah satu-satunya yang menempatkan pemain Aljazair itu di antara tiga kandidat peraih penghargaan Kopa Trophy, sehingga memberinya satu-satunya poin yang membuatnya berada di peringkat kesembilan dalam daftar tersebut.

Messi dan Maza bertemu sekitar 4 bulan lalu, tepatnya pada laga pertama fase grup Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, ketika "La Pulga" mencetak hat-trick yang membawa Argentina menang atas Aljazair dengan skor 3-0.

Meski menelan kekalahan telak, Ibrahim Maza tampil menonjol, di mana ia menciptakan satu gol yang dicetak oleh Fares Chaibi, tetapi gol itu dianulir karena offside pada akhirnya.

Secara umum, pemain Aljazair itu telah menjalani 44 pertandingan bersama Bayer Leverkusen pada musim pertamanya, dengan mencetak 5 gol dan menciptakan 7 assist.

Perlu dicatat bahwa Ibrahim Maza adalah pemain Aljazair pertama dalam sejarah yang masuk dalam daftar sepuluh kandidat peraih penghargaan Kopa Trophy untuk pemain muda terbaik di dunia.