Bintang Crystal Palace, pemain asal Senegal Ismaila Sarr, membuka lebar-lebar pintu bagi kepindahannya ke Manchester United musim panas ini, setelah pengakuan terbukanya bahwa Manchester United adalah satu-satunya "klub impiannya", menanggapi laporan-laporan yang mengungkap adanya kontak dari klub Inggris tersebut dengannya.

Situs spesialis Inggris "TeamTalk" sebelumnya telah mengungkap pada 2 Juli lalu, bahwa Manchester United telah melakukan pembicaraan dengan agen Sarr terkait kemungkinan kepindahan ke Old Trafford, setelah klub itu menunjukkan kekaguman besar terhadap penampilan penyerang berusia 28 tahun tersebut bersama timnas Senegal di putaran final Piala Dunia 2026, di mana ia mencetak empat gol dan memberikan satu assist.

Dalam pernyataan yang dikutip media Senegal, Sarr berkata dengan sangat jelas: "Klub impian saya? Sejujurnya, hanya ada satu klub. Saya mencintai Manchester United dengan sepenuh hati, dan saya adalah salah satu pendukung fanatiknya", sebagai isyarat jelas atas keinginan kuatnya untuk pindah.

Meski antusiasmenya begitu terlihat, Sarr menegaskan dalam pernyataannya kepada kantor berita Senegal, bahwa keputusan akhir berada di tangan klubnya saat ini, dengan mengatakan: "Saya memiliki kontrak selama 3 tahun dengan Crystal Palace; keputusan ada di tangan mereka. Sepak bola adalah profesi saya, dan saya menikmati menjalaninya".

Manchester United berupaya memperkuat lini-lininya setelah merampungkan transfer Youri Tielemans dan Andre Santos senilai 85 juta pound sterling, serta tengah melakukan negosiasi untuk mendatangkan bintang Roma Manu Kone senilai 51 juta pound.

Sarr, yang membawa Crystal Palace meraih gelar bersejarah Liga Konferensi Eropa dengan koleksi 9 gol dan meraih penghargaan pemain terbaik, serta mencetak 20 gol di seluruh ajang musim lalu, dianggap sebagai pilihan ideal sebagai penyerang pelapis bagi Benjamin Sesko.

Berbagai sumber mengindikasikan bahwa Crystal Palace menaksir nilai pemain tersebut sekitar 50 juta pound sterling, tetapi United terlebih dahulu perlu melepas Joshua Zirkzee untuk mendanai transfer ini.