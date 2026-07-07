Satu-satunya kemenangan dari Remontada... Masalah mencetak gol lebih dulu terus menghantui Mesir di Piala Dunia

Kekhawatiran akan ketertinggalan skor terus menghantui tim nasional Mesir sepanjang perjalanannya di Piala Dunia 2026, yang berakhir di babak 16 besar dengan kekalahan dari Argentina.

Timnas Mesir tersingkir dari Piala Dunia setelah mengalami kekalahan dramatis dari juara bertahan Argentina dengan skor 3-2, pada Selasa malam ini, di Stadion Atalanta, dalam rangka babak 16 besar turnamen tersebut.

Tim Firaun sempat unggul lebih dulu dengan dua gol pada menit ke-15 dan ke-67, yang dicetak oleh Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico, sementara Cristian Romero mencetak gol pertama Argentina pada menit ke-79, lalu Lionel Messi menyamakan kedudukan pada menit ke-84.

Pada menit ke-90+2, Enzo Fernández mencetak gol penentu kemenangan bagi “Tango”, yang membawa Argentina melaju ke perempat final Piala Dunia, dan kini akan menunggu pemenang dari pertandingan antara Swiss dan Kolombia yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa malam ini.

Timnas Mesir telah memainkan 5 pertandingan di Piala Dunia 2025, dan hanya meraih satu kemenangan atas Selandia Baru (3-1) pada putaran kedua babak penyisihan grup.

Kemenangan tunggal tersebut diraih setelah sempat tertinggal 1-0, sebelum tim Firaun membalikkan keadaan dengan mencetak 3 gol.

Namun, dalam pertandingan lainnya, timnas Mesir sempat unggul, tetapi pada akhirnya gagal meraih kemenangan. Hal ini dimulai pada pertandingan melawan Belgia, di mana tim Firaun sempat memimpin terlebih dahulu, namun pertandingan berakhir imbang (1-1).

Pada pertandingan ketiga babak penyisihan grup, skenario yang sama terulang saat menghadapi Iran, di mana timnas Mesir sempat unggul terlebih dahulu, namun pertandingan berakhir imbang (1-1).

Di babak 32 besar melawan Australia, hal yang sama terjadi, di mana timnas Mesir sempat unggul terlebih dahulu, kemudian kebobolan gol penyama kedudukan, sebelum pasukan asuhan pelatih Hossam Hassan akhirnya menang melalui adu penalti.