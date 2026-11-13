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Legenda Manchester United Paul Scholes menyatakan dukungannya agar Mauricio Pochettino menjadi pelatih klub berikutnya, meski ia mengaku masih khawatir Manchester United telah melewatkan masa terbaik pelatih asal Argentina itu. Pencarian pelatih baru di Old Trafford semakin intensif setelah pemecatan Michael Carrick, yang memimpin klub saat menjalani awal musim di kompetisi domestik terburuk dalam empat dekade.

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Carrick dipecat setelah awal musim yang buruk

Masa jabatan Carrick sebagai manajer Manchester United berakhir mendadak pada Kamis. Meski memimpin sesi latihan pada Selasa dan Rabu setelah hasil imbang 4-4 yang berlangsung kacau melawan Aston Villa Minggu lalu, klub akhirnya memilih berpisah dengan mantan gelandang mereka itu.

Carrick hanya meraih tiga kemenangan dalam 15 pertandingan musim ini, menandai awal musim United di kompetisi domestik yang terburuk sejak 1986.

Para petinggi Old Trafford kini dilaporkan mengalihkan perhatian mereka kepada pelatih kepala tim nasional Amerika Serikat (USMNT), Pochettino. Pelatih asal Argentina itu memiliki rekam jejak impresif, setelah membawa Tottenham ke final Liga Champions 2019 sebelum meraih gelar domestik bersama Paris Saint-Germain.

Scholes khawatir masa terbaik Pochettino telah berlalu

Berbicara dalam siniar The Good, The Bad, and The Football, Scholes yakin mantan pelatih Chelsea itu bisa sukses di Manchester, meski ia memiliki keraguan soal waktunya.

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“Saya pikir dia punya wibawa untuk menangani klub sepakbola besar seperti Manchester United,” kata Scholes. “Satu-satunya kekhawatiran kecil saya adalah mereka agak terlambat mengambil langkah.”

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Mantan pemain tim nasional Inggris itu menjelaskan lebih lanjut kekhawatirannya mengenai rekam jejak Pochettino.

“Mauricio Pochettino adalah manajer hebat. Saya hanya sedikit khawatir bahwa kita tidak akan mendapatkan dirinya pada tahun-tahun terbaiknya,” tambahnya. “Dia punya reputasi sebagai sosok yang kerap nyaris juara, tetapi tidak memenangi banyak trofi. Hal itu mungkin membuat Man Utd sedikit ragu pada masa lalu. Sekarang posisi mereka benar-benar berbeda.”

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Kenyataan pahit bagi Carrick

Carrick semula mendapat kontrak dua tahun setelah membawa United finis di posisi ketiga musim lalu, menyusul kepergian Ruben Amorim pada Januari. Namun, Scholes menilai mantan rekan setimnya itu sejak awal bukan sosok yang tepat untuk menangani United dalam jangka panjang.

“Kita tentu bersimpati kepada Michael. Michael tidak bodoh. Dia tahu bahwa memenangi satu dari sepuluh pertandingan liga pertamanya jelas tidak cukup,” ujar Scholes. “Peran sebagai pelatih sementara tampaknya cocok untuknya. Michael belum benar-benar punya rekam jejak kepelatihan yang cukup untuk menangani klub seperti Manchester United.”

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Lawatan berat ke Anfield

Pochettino berpeluang memimpin United dalam pertandingan pertama mereka setelah jeda internasional, saat mereka bertandang menghadapi rival sengit Liverpool pada Minggu depan.

Jika pelatih berusia 54 tahun itu mengambil alih, mantan gelandang Nicky Butt memperingatkan bahwa perombakan besar skuad diperlukan pada bursa transfer musim dingin.

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“Dia harus segera menentukan pemain mana yang bisa dipercaya dan mana yang tidak, lalu melepas mereka yang tidak bisa dipercaya pada Januari. Dia tidak bisa mempertahankan tim itu sampai musim depan,” kata Butt. “Manchester United berada di posisi yang begitu rendah sehingga saat ini mereka bahkan tidak perlu memikirkan soal memenangi apa pun.”