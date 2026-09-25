Dalam podcast Bild "Bayern Insider" dilaporkan bahwa FCB terutama melihat Finn Dahmen dari FC Augsburg sebagai opsi yang menarik. Kiper utama saat ini Manuel Neuer dan nomor 3 saat ini Sven Ulreich masing-masing bisa mengakhiri karier mereka musim panas mendatang, kedua kontrak mereka berakhir pada 2027.

Penerus Neuer di bawah mistar Bayern, seperti yang sudah diketahui, adalah Jonas Urbig, yang terus dipersiapkan ke arah sana dan musim ini sudah tampil dua kali. Menurut "Bayern Insider", Dahmen cukup memenuhi profil yang dibayangkan juara rekor Jerman itu untuk peran sebagai pelapis Urbig di masa depan.

Pemain berusia 28 tahun itu, yang dipanggil pelatih tim nasional baru Jürgen Klopp untuk laga-laga internasional pertamanya dan karena itu saat ini menjadi bagian dari tim DFB, masih bisa menampilkan level terbaiknya untuk waktu yang lama, sudah memiliki banyak pengalaman dengan 101 pertandingan Bundesliga, dan musim panas mendatang mungkin bisa didapat secara gratis karena kontraknya di Augsburg berakhir pada 2027.

Kepindahan ke FC Bayern kabarnya dibicarakan: sejak kapan Finn Dahmen bermain untuk FC Augsburg?

FCA merekrut Dahmen dari Mainz 05 pada 2023, sejak itu pemain kelahiran Wiesbaden tersebut nyaris terus-menerus menjadi nomor 1 yang jelas dan sedikit demi sedikit merekomendasikan dirinya untuk tim nasional. Sejak September 2025, Dahmen rutin menjadi bagian dari tim DFB, tetapi ia masih menunggu laga internasional pertamanya.

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Menurut "Bayern Insider", sejauh ini belum ada pembicaraan antara Bayern dan Dahmen, FCB hanya membahas penjaga gawang Augsburg itu secara internal. Bagaimanapun, bagi Dahmen, tidak tertutup kemungkinan menukar status sebagai nomor 1 yang jelas di FCA dengan masa depan di Bayern.

Selain Dahmen, podcast Bild itu juga mengaitkan satu kiper Bundesliga lain dengan Säbener Straße. Marvin Schwäbe dari 1. FC Köln juga disebut sebagai opsi potensial bagi para petinggi klub Munchen. Sama seperti Dahmen, pemain berusia 31 tahun itu bisa masuk pasar secara gratis, kontrak Schwäbe di Köln juga berakhir pada musim panas 2027.