Satu posisi yang masih menjadi pertanyaan: Susunan pemain yang diperkirakan akan diturunkan Maroko saat menghadapi Kanada

Tim nasional Maroko bersiap menghadapi Kanada di babak 16 besar Piala Dunia di negara bagian Texas, Amerika Serikat, Sabtu malam, sementara pelatih Mohamed Wahbi tetap mempertahankan susunan pemain yang telah membawa “Singa Atlas” meraih kemenangan-kemenangan terbesarnya di ajang Piala Dunia ini.

Menurut situs web saluran "Al-Sharq", keraguan hanya muncul terkait kesiapan satu pemain, yaitu bek Shadi Riad, yang mengalami benturan di lututnya selama pertandingan Maroko melawan Belanda.

Wahbi menenangkan publik dalam pernyataan pers mengenai kondisi Shadi Riad, menjelaskan bahwa kondisinya akan dievaluasi lebih lanjut, sambil mengatakan: “Secara umum, semua pemain dalam kondisi baik, dan setiap pemain yang diturunkan akan siap 100%.”

Pelatih Maroko mengandalkan Ibrahim Diaz untuk menembus pertahanan Kanada dan menciptakan perbedaan, sementara kekompakan lini belakang dan lini tengah tetap menjadi salah satu kekuatan utama “Singa”.

Susunan pemain Maroko yang diperkirakan adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Yassine Bounou

Pertahanan: Achraf Hakimi, Shadi Riad (Radwan Halhal), Issa Diop, Nasser Mazraoui

Lini tengah: Nael El Ainaoui, Ayoub Bouadi, Ezzedine Ounahi

Penyerang: Bilal El Khannous, Ibrahim Diaz, Ismail Saibari