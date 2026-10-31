Satu perubahan: Inzaghi umumkan susunan pemain Al Hilal kontra Al Fateh

Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, pelatih Al Hilal, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi Al Fateh, Sabtu malam ini, dalam pekan ke-12 Liga Roshn.

Susunan pemain pada pertandingan ini hanya mengalami satu perubahan dibandingkan pertandingan melawan Al Qadsiah pada pekan lalu, di mana Sultan Mandash masuk menggantikan absennya pemain Brasil, Gabriel Martinelli.

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Al Hilal juga kehilangan bintangnya, Salem Al Dawsari, yang baru pulih dari cedera beberapa hari lalu, di mana ia tampil sebagai pemain pengganti melawan Al Hazm dan Al Qadsiah serta bermain sebagai starter melawan Al Shamal di Liga Elite Asia, sebelum kembali mengalami cedera otot baru.

Pertandingan berikutnya HIL Saudi Pro League 14.00 ALF

Al Hilal memasuki laga melawan Al Fateh dalam pekan kedua belas Liga Roshn dengan menempati peringkat ketiga dengan koleksi 27 poin, sementara Al Fateh menduduki peringkat keenam belas dengan 6 poin, sebelum pertandingan dimulai pada Sabtu malam.

Susunan Pemain Al Hilal

Penjaga gawang: Yassine Bounou.

Pertahanan: Mohammed Al Majhari - Hassan Tambakti - Kalidou Koulibaly - Theo Hernandez.

Lini tengah: Ruben Neves - Sergej Milinkovic-Savic - Nasser Al Dawsari.

Lini depan: Sultan Mandash - Ollie Watkins - Crysencio Summerville.