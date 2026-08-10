Satu pemain NEC kecewa dengan kedatangan Dusan Tadic: "Itu sebuah kekecewaan"

Kaj Sierhuis kecewa dengan perannya sebagai pemain cadangan di NEC, demikian dikatakan sang penyerang kepada De Gelderlander setelah laga antara NEC dan Telstar (1-2).

Sierhuis didatangkan secara gratis pada awal musim panas dari Fortuna Sittard, klub yang ia bela dengan mencetak tiga belas gol dan menyumbang dua assist musim lalu.

Dengan demikian, NEC mampu memenangi persaingan dari antara lain FC Utrecht, yang juga sangat tertarik kepada mantan penyerang Ajax, Heracles, FC Groningen, dan Stade Reims tersebut.

Namun, dahaga klub Nijmegen itu rupanya belum terpuaskan dan pekan lalu klub tersebut secara mengejutkan merekrut Dusan Tadic secara gratis, yang membuat Sierhuis turun satu tingkat dalam urutan pilihan.

NEC kini memiliki empat penyerang, yakni Tadic, Bryan Linssen, Sierhuis, dan Koki Ogawa. Ogawa masih cedera, Linssen menjadi starter melawan Olympiakos dan Tadic saat menghadapi Telstar. Sierhuis harus dua kali memulai dari bangku cadangan dan hanya masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Telstar, laga di mana ia langsung mencetak gol.

“Tadic adalah pemain hebat dan kami punya hubungan yang baik, tetapi kali ini dia dua kali lebih dipilih. Maka saya berpikir: saya juga bisa bermain di sana,” kata Sierhuis seperti dikutip De Gelderlander.

“Dusan dan Bryan bisa bermain di beberapa posisi,” lanjutnya. “Semuanya tergantung pada tipe pemain seperti apa yang dicari pelatih untuk pertandingan tertentu. Saya tidak mau membahas soal penyerang pertama, kedua, atau ketiga. Saya berusaha sekuat tenaga dan ketika peluang itu datang, saya harus memanfaatkannya.”

Sierhuis melanjutkan: “Saya kecewa karena tidak diizinkan masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Olympiakos. Musim ini masih panjang. Saya tahu Anda harus bersabar, tetapi Anda tentu ingin bermain dalam babak kualifikasi Liga Champions di Athena.”