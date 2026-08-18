Pemain terbaik Real Madrid selama periode persiapan musim baru memiliki nama yang jelas: Arda Guler. Bintang Turki itu adalah pemain yang paling konsisten tampil di level tinggi sepanjang musim panas, sekaligus sosok yang menjadi pusat dari sebagian besar gagasan taktik tim pada langkah-langkah awal masa kedua Jose Mourinho memimpin tim kepelatihan.

Meski demikian, Guler mengawali musimnya bersama Real Madrid dengan kegagalan mengeksekusi penalti melawan Alcorcon, dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Valdebebas. Namun insiden itu tidak meninggalkan bekas berarti, karena sang pemain dengan cepat melupakannya dan mulai menampilkan performa yang dinantikan Mourinho darinya.

Sejak saat itu, Guler menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik mungkin, tampil menawan di lini tengah serang, memikul tanggung jawab memimpin rekan-rekannya di sejumlah momen, serta terus mencari ruang dan menciptakan ancaman di antara lini pertahanan lawan. Guler tampak sebagai seorang playmaker sejati, meski ada ironi bahwa ia tidak pernah menempati posisi tersebut secara jelas selama periode sebelumnya bersama Real Madrid.

Piala Dunia berubah menjadi motivasi

Kecemerlangan Guler sebagai pemain Turki terbaik di Piala Dunia tidak cukup untuk membantu timnas negaranya melewati babak penyisihan grup, tetapi kekecewaan itu berubah baginya menjadi bahan bakar tambahan untuk terus bekerja keras.

Sang pemain menjalani periode persiapan musim baru seolah sebuah ujian yang tak boleh gagal, terutama karena persaingan di posisi lini tengah Real Madrid akan sangat sengit, mengingat terbatasnya peluang bermain dan banyaknya nama-nama besar di tim.

Jude Bellingham menonjol sebagai salah satu pesaing langsung utamanya di posisi tersebut, terutama setelah pemain Inggris itu kembali ke tim baru-baru ini, usai hanya bermain beberapa menit saat melawan Gelsenkirchen.

Data-data ini menempatkan Guler dalam posisi yang kuat, dan memberinya peluang besar untuk mengawali musim sebagai starter melawan Espanyol di Liga, sebagaimana dilaporkan surat kabar "Marca" Spanyol.

Terlepas dari perhitungan yang berkaitan dengan persaingan posisi, apa yang ditampilkan pemain Turki itu selama laga-laga uji coba memberinya hak yang sesungguhnya untuk hadir dalam susunan pemain inti. Ia telah memaksakan dirinya di atas lapangan, dan menjadi sulit untuk mengabaikan apa yang ia tunjukkan selama periode persiapan.

Akankah ia mengulang pengalaman Ozil bersama Mourinho?

Karena latar belakang sepak bola dan akar Turkinya, banyak penggemar Real Madrid menemukan kemiripan antara Guler dan Mesut Ozil, yang belum mencapai ketenaran dunia saat bergabung dengan tim pada tahun 2010, sebelum akhirnya berubah di bawah kepemimpinan Mourinho menjadi salah satu elemen paling menonjol dari tim yang mencapai semifinal Liga Champions Eropa tiga kali berturut-turut.

Kemiripan itu tidak berhenti pada latar belakang, tetapi meluas hingga posisi, kaki kiri yang memesona, dan kemampuan menciptakan permainan. Karena itu, perbandingan antara kedua pemain ini tidak terasa sebagai beban bagi Guler, melainkan lebih merupakan mimpi bagi para pendukung Real Madrid yang berharap melihatnya mengikuti jejak bintang Jerman tersebut.

Pada musim lalu, Guler mendapati dirinya dalam situasi serupa selama fase ini, dengan kepercayaan Xabi Alonso kepadanya dan absennya Jude Bellingham karena cedera, tetapi kala itu ia dituntut untuk turut membangun serangan di dekat sang playmaker. Adapun kini, sang pemain tampak tidak ragu memikul peran tersebut, namun ia memiliki di sisinya nama-nama seperti Bernardo Silva, yang mampu meringankan beban darinya dan memberinya ruang lebih besar untuk bergerak serta mencari ruang.

Dan inilah tepatnya yang mungkin menjadi faktor terpenting dalam perkembangan Guler; sebab dengan hadirnya rekan-rekan yang mampu menciptakan permainan dan memikul sebagian tanggung jawab, bintang Turki itu dapat bergerak dengan lebih leluasa, ruang yang tampaknya ia butuhkan untuk menampilkan yang terbaik dari dirinya. Jalur telah menjadi jelas di hadapan Arda Guler, dan peluang ada di tangannya. Apa yang ia tampilkan selama periode persiapan menyatakan dengan jelas bahwa Real Madrid mungkin sedang berhadapan dengan versi baru dari pemain yang telah lama dinantikan para penggemar.