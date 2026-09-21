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Siep Engelen
Diterjemahkan oleh

Satu pemain langsung absen dalam latihan pertama Xavi Hernández bersama timnas Belanda

Netherlands
X. Hernandez
J. Timber

Tim nasional Belanda pada Senin menjalani sesi latihan pertama di bawah pelatih baru Xavi Hernández. Dalam sesi itu, 1 dari 26 pemain harus menjalani program individu. 

Jurriën Timber, yang baru pulih dari cedera pangkal paha yang berkepanjangan, tidak ambil bagian dalam latihan kelompok. Ia terlihat di tepi lapangan di atas sepeda statis, di samping Ruud van Nistelrooij, seperti dilaporkan berbagai media.

Selain itu, semua 25 pemain internasional yang dipanggil hadir di Zeist. Dengan demikian, persiapan untuk laga pertama Nations League, melawan Jerman pada Kamis mendatang, resmi dimulai. 

Timber mengalami cedera pada Maret di Arsenal, yang membuatnya harus melewatkan fase akhir musim. Ia memang masuk sebagai pemain pengganti dalam final Liga Champions yang kalah melawan Paris Saint-Germain, setelah itu ia juga dipanggil untuk Piala Dunia bersama tim nasional Belanda. 

Namun ketika ia bergabung dengan tim, ternyata ia masih belum cukup bugar. Ronald Koeman memutuskan untuk membawa Lutsharel Geertruida sebagai penggantinya. 

UEFA Nations League A
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Netherlands
NED
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Timber terus bekerja keras sepanjang musim panas untuk pemulihannya dan kini juga sudah menjalani comeback bersama Arsenal. Apakah ia sudah cukup bugar untuk langsung memberi kontribusi bagi Belanda, akan terlihat dalam beberapa hari ke depan. 

Bagi Ruben van Bommel dan Gjivai Zechiël, ini adalah sesi latihan pertama mereka bersama tim senior Belanda. Keduanya tampak berdiri di lapangan dengan senyum lebar. Guus Til dan Mexx Meerdink, yang menggantikan Justin Kluivert dan Donyell Malen yang mundur, juga hadir.

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