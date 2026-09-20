Satu pemain Feyenoord benar-benar tampil jauh di bawah standar: "Hal-hal mudah terlihat sulit saat dia melakukannya..."

Feyenoord tampil sangat mengesankan pada Minggu siang dengan melumat FC Utrecht 5-0, tetapi menurut Kees Kwakman ada satu sosok di kubu Rotterdam yang benar-benar tampil jauh di bawah standar.

Klub Rotterdam itu praktis sudah memastikan pertandingan di De Kuip sebelum jeda. Anis Hadj Moussa mencetak dua gol dan Nacho Ferri juga ikut mencatatkan namanya di papan skor, sehingga Feyenoord masuk ke ruang ganti dengan keunggulan nyaman 3-0.

Setelah jeda, Utrecht sempat mendapatkan peluang besar untuk memperkecil ketertinggalan. Kiper Feyenoord Tjark Ernst hanya setengah menyentuh umpan silang rendah dari garis belakang yang dilepaskan Niklas Vesterlund, yang kemudian membuat Dani de Wit tiba-tiba mendapat peluang besar, tetapi Tsuyoshi Watanabe masih sempat menjatuhkan diri tepat sebelum tembakan dilepaskan.

Tak lama kemudian, gawang Feyenoord kembali nyaris dalam bahaya akibat aksi sang penjaga gawang. Dari tembakan De Wit yang sebenarnya tidak terlalu meyakinkan, Ernst memberikan rebound berbahaya, yang membuat Yoann Cathline nyaris mencetak gol untuk Utrecht.

Kwakman melihat penampilan sang kiper dengan penuh keheranan. “Kiper Feyenoord itu, ya ampun... Kadang dia membuat bola-bola mudah terlihat sangat sulit,” kata mantan pesepakbola itu di studio ESPN.

Menurut Kwakman, terutama pada situasi kedua itu Ernst membuat penyelamatannya terlihat jauh lebih sulit daripada yang sebenarnya diperlukan. “Lalu Anda berpikir: ini tadi penyelamatan yang cukup sulit. Padahal kalau dilihat lagi, Anda berpikir: itu seharusnya juga bisa langsung diamankan.”

Karena itu, menurut analis tersebut, Feyenoord dua kali lolos dari kebobolan, meski hal itu tidak mengubah gambaran keseluruhan jalannya laga di De Kuip. “Feyenoord dua kali lolos dari kebobolan, tetapi hanya itu yang ditunjukkan Utrecht. Itu tentu saja sangat kurang dari pihak mereka,” ujar Kwakman, yang menegaskan bahwa tim tamu bahkan tidak memiliki satu pun sentuhan bola di kotak penalti Rotterdam sebelum jeda.