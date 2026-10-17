Hector Bellerin, pemain Real Betis, menilai sejumlah keputusan perangkat pertandingan ikut memengaruhi jalannya laga melawan Barcelona, yang berakhir dengan kekalahan timnya 5-2 di Stadion "La Cartuja", dalam ajang La Liga. Namun pada waktu yang sama ia menegaskan bahwa para pemain harus bertanggung jawab atas kesalahan mereka sendiri, dan tidak membiarkan insiden kartu merah memengaruhi perjalanan tim pada musim ini.

Bellerin mengatakan, dalam pernyataan kepada kanal "Movistar LaLiga", bahwa laga tersebut berlangsung cukup seimbang selama babak pertama dan awal babak kedua, meski sulit bermain menghadapi tim sebesar Barcelona, seraya menegaskan bahwa lawan tidak mampu menciptakan jumlah peluang seperti yang diperkirakan pada periode tersebut.

Ia menambahkan: "Mengingat sulitnya bertahan menghadapi tim sebesar Barcelona, peluang bisa dikatakan cukup seimbang. Ada penguasaan bola, dan tim dengan kualitas seperti itu tidak menciptakan cukup peluang, kemudian datang beberapa keputusan yang tidak adil bagi kedua tim, baik handball yang terjadi setelah sebuah dorongan maupun permainan berbahaya, dan kedua pemain itu tidak dihukum dengan cara yang sama."

Kartu merah adalah kesalahan yang tidak bisa kami tanggung

Pemain Betis itu menyoroti kartu merah untuk Facundo Buonanotte, dengan menilai bahwa bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit menghadapi tim yang memiliki kualitas serangan seperti Barcelona membuat tugas timnya jauh lebih sulit, namun ia menegaskan bahwa rekannya menyadari kesalahannya dan telah meminta maaf kepada para pemain lain.

Ia berkata: "Kartu merah adalah kesalahan yang tidak bisa kami tanggung. Saya sudah berbicara dengan Facundo, dan dia menyadari tanggung jawabnya serta telah meminta maaf kepada tim. Sejak saat itu, menghadapi tim dengan kualitas seperti itu sementara kami kekurangan pemain menjadi tugas yang sulit, tetapi kami bertarung dengan gigih hingga menit-menit terakhir."

Bellerin menambahkan: "Dengan 11 pemain, kami membuktikan kemampuan kami untuk bersaing dengan tim-tim terbaik, dan seperti yang selalu kami katakan, melawan segala hal dan semua orang."

Bellerin berkomentar soal gol Betis yang dianulir

Bellerin juga menyinggung keputusan menganulir gol Giovani Lo Celso setelah peninjauan teknologi asisten wasit video "VAR", karena handball pada awal serangan, dengan menilai bahwa sebagian situasi perwasitan menimbulkan keraguan.

Ia mengatakan: "Tugas wasit sangat sulit, tetapi ini adalah momen-momen yang sangat diragukan, di mana seorang pemain dihukum dan yang lain diuntungkan, tetapi saya tidak ingin menjadikan itu sebagai alasan."