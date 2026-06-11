Satu panggilan telepon mengubah segalanya: Bernardo Silva menyelesaikan transfer yang sangat mengejutkan

Bernardo Silva akan bergabung dengan Real Madrid, demikian menurut Fabrizio Romano. Pakar transfer tersebut melaporkan bahwa semua dokumen telah disetujui dan gelandang asal Portugal dari Manchester City itu telah menyetujui tawaran dari klub papan atas Spanyol tersebut.

Menurut Romano, kesepakatan penuh telah tercapai di antara semua pihak. Bernardo Silva menandatangani kontrak selama dua musim di Madrid, dengan opsi perpanjangan satu tahun. Transfer tanpa biaya ini diselesaikan dengan sangat cepat.

Real Madrid baru serius mengejar kedatangan gelandang berusia 31 tahun ini satu setengah hari yang lalu. Dalam waktu 36 jam, klub berhasil menyelesaikan kesepakatan sepenuhnya, setelah itu dokumen-dokumen terakhir segera diselesaikan.

Peran kunci dalam transfer ini dimainkan oleh José Mourinho. Pelatih yang baru saja ditunjuk ini menegaskan secara internal bahwa Silva merupakan prioritas mutlak untuk skuad baru yang akan ia bawa ke musim ini.

Mourinho dan Bernardo Silva sudah saling kenal selama bertahun-tahun dari dunia sepak bola Portugal dan menjalin hubungan yang sangat baik. Ikatan tersebut pada akhirnya terbukti sangat menentukan dalam negosiasi antara pemain dan klub.

Menurut Romano, Mourinho tidak perlu bersusah payah untuk meyakinkan gelandang tersebut. Begitu pelatih itu menyatakan ketertarikannya melalui telepon, Silva langsung terbuka untuk pindah ke Santiago Bernabéu dan pembicaraan pun berjalan dengan cepat.

Bernardo Silva bermain selama sembilan musim untuk Manchester City dan berkembang menjadi salah satu pemain yang paling dihargai di bawah asuhan Pep Guardiola dan para pendukung City.