"Satu orang tewas dan tiga orang luka-luka"... Kecelakaan mengerikan mengguncang markas Messi dan rekan-rekannya

Satu orang tewas dan tiga lainnya mengalami luka-luka dengan tingkat keparahan yang bervariasi, dalam insiden penembakan yang terjadi hari Jumat ini di dekat tempat tinggal tim sepak bola Argentina yang berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026, di selatan Kota Kansas City, Amerika Serikat. Insiden ini memicu kekhawatiran luas bertepatan dengan dimulainya kompetisi dunia tersebut.

Situs "Fox Four" AS melaporkan bahwa polisi Kansas City menerima laporan tentang penembakan di dekat Jalan Old Santa Fe, dan segera menuju ke sebuah gedung perumahan di mana mereka menemukan seorang remaja yang terluka akibat tembakan, yang dinyatakan meninggal di tempat kejadian, sementara tiga korban lain ditemukan menderita luka tembak, salah satunya mengalami luka serius yang mengancam nyawa.

Polisi mengonfirmasi penangkapan seorang tersangka di lokasi kejadian, namun belum ada dakwaan resmi yang diajukan kepadanya hingga saat ini. Sementara itu, tim penyidik pembunuhan dan tim TKP telah memulai pengumpulan bukti serta mendengarkan keterangan saksi untuk mengungkap kronologi kejadian.

Laporan awal tidak mengungkapkan adanya hubungan langsung antara insiden tersebut dengan misi tim nasional Argentina, namun lokasinya yang dekat dengan tempat tinggal tim tersebut menarik perhatian luas, terutama di tengah pengamanan ketat yang menyertai dimulainya kompetisi Piala Dunia.

Insiden ini terjadi setelah aksi kekerasan di sekitar Stadion Azteca di Mexico City, sebelum, selama, dan setelah pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko dan Afrika Selatan yang berakhir dengan kemenangan tuan rumah 2-0 di hadapan 80 ribu penonton.

Menurut situs "RMC Sport" Prancis, puluhan demonstran yang terdiri dari guru, kerabat warga Meksiko yang hilang, dan aktivis mahasiswa bentrok dengan pasukan polisi di luar stadion, di tengah pengamanan yang ketat. Beberapa di antaranya berhasil menembus barikade keamanan dan saling bertukar pukulan dengan petugas polisi yang bertugas menjaga sekitar stadion.

Situs tersebut menyaksikan kaca sejumlah kendaraan dihancurkan menggunakan tongkat, yang mendorong polisi Meksiko untuk menembakkan gas air mata dan mengerahkan pasukan berkuda untuk mengepung para demonstran yang kemudian bubar dengan berjalan kaki, dalam adegan yang mencerminkan ketegangan keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya selama pembukaan edisi Piala Dunia.