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Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Satu nomor 7, satu legenda, selamanya! Portugal lakukan perubahan permanen pada nomor punggung ikonis untuk menghormati Cristiano Ronaldo

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Portugal resmi memasuki era baru setelah Cristiano Ronaldo pensiun dari tim nasional, tetapi warisan penyerang legendaris itu akan selamanya melekat dalam identitas tim. Menjelang laga UEFA Nations League melawan Denmark, Portugal mengonfirmasi perubahan desain unik pada jersey ikonik bernomor 7 agar versi khusus milik CR7 tetap tak tertandingi.

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Penghormatan grafis yang unik untuk CR7

Tim nasional Portugal memutuskan bahwa angka 7 tak akan pernah benar-benar sama lagi setelah kepergian pemain terhebat sepanjang sejarah mereka. Saat skuad bersiap menghadapi Denmark di Braga, para pejabat mengungkap perubahan khusus pada bentuk angka 7, yang kini memiliki garis kecil di bagian dalamnya. Detail grafis yang halus tetapi bermakna ini dimaksudkan untuk membedakan angka yang dikenakan Ronaldo sepanjang kiprah bersejarahnya dari versi-versi mendatang, sehingga desain khusus yang terkait dengan rekor-rekornya tetap menjadi milik eranya.

Perubahan tampilan ini menjadi tanda penghormatan permanen bagi pemain yang mendefinisikan ulang standar sepakbola internasional. Akun media sosial federasi sepakbola Portugal membagikan pembaruan tersebut dengan pesan menyentuh: "Saatnya memperkenalkan angka 7 yang baru. Karena yang satu akan abadi," seperti terlihat di akun Portugal. Dengan menambahkan garis melintang pada angka ‘7’, federasi menciptakan batas visual antara masa lalu dan masa depan Portugal.

Penghormatan pada hari pertandingan di Braga

Perubahan desain itu hanyalah salah satu bagian dari rangkaian penghormatan yang direncanakan untuk menandai kepergian Ronaldo dari pentas internasional. Sebelum laga melawan Denmark dimulai, setiap anggota skuad Portugal akan memasuki lapangan dengan mengenakan seragam bernomor 7 sebagai ungkapan solidaritas dan terima kasih bersama. Penghormatan akan berlanjut setelah pertandingan dimulai, dengan jeda yang direncanakan pada menit ketujuh. Permainan akan dihentikan selama 60 detik agar para penggemar di Estadio Municipal de Braga dapat memberikan tepuk tangan sambil berdiri untuk terakhir kalinya kepada mantan kapten mereka.

Berbagai bentuk penghormatan ini menyusul pengumuman Ronaldo pada 5 November bahwa ia akan mundur dari tugas tim nasional. Keputusannya muncul setelah adanya laporan mengenai ketegangan dengan pelatih kepala Jorge Jesus, termasuk ketika penyerang veteran itu meninggalkan pemusatan latihan lebih awal. Terlepas dari kontroversi di pengujung kariernya, pengaruhnya tak terbantahkan setelah membawa negaranya menjuarai Euro 2016 dan meraih dua gelar Nations League.

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Pencarian pewaris tetap

Meski desain seragam telah berubah, nomor 7 tetap harus dikenakan karena peraturan UEFA mewajibkan nomor punggung skuad berkisar dari 1 hingga 23. Untuk jeda internasional kali ini, winger Club Brugge Carlos Forbs diberi tanggung jawab mengenakan seragam bernomor punggung terkenal itu. Namun, Forbs dianggap sebagai pilihan sementara mengingat sejumlah pemain senior lainnya absen. Hierarki dalam skuad mengisyaratkan bahwa nomor tersebut pada akhirnya akan memiliki pemilik yang lebih tetap setelah para pemain dalam daftar cedera pulih dan Jesus merampungkan rencana taktik jangka panjangnya.

Pertandingan berikutnya
POR

POR

UEFA Nations League A

14 Nov 2026

DEN

DEN

Bintang AC Milan Rafael Leao secara luas dianggap sebagai kandidat utama untuk mewarisi nomor 7 secara permanen, meski ia tidak tersedia untuk pertandingan kali ini karena cedera. Sementara itu, Jorge Jesus harus mengambil keputusan sulit dalam menentukan skuad pertandingan, dengan tidak menyertakan pemain seperti Goncalo Inacio dan Matheus Fernandes demi memenuhi batas jumlah pemain. Siapa pun yang mengenakan seragam dengan desain baru itu, torehan 146 gol dan 234 penampilan Ronaldo akan menjadi tolok ukur besar bagi generasi berikutnya.

Ditulis olehMohamed Saeed

Koresponden Sepak Bola untuk Wilayah MENA dan Eropa

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”

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