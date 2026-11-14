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Portugal resmi memasuki era baru setelah Cristiano Ronaldo pensiun dari tim nasional, tetapi warisan penyerang legendaris itu akan selamanya melekat dalam identitas tim. Menjelang laga UEFA Nations League melawan Denmark, Portugal mengonfirmasi perubahan desain unik pada jersey ikonik bernomor 7 agar versi khusus milik CR7 tetap tak tertandingi.

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Penghormatan grafis yang unik untuk CR7

Tim nasional Portugal memutuskan bahwa angka 7 tak akan pernah benar-benar sama lagi setelah kepergian pemain terhebat sepanjang sejarah mereka. Saat skuad bersiap menghadapi Denmark di Braga, para pejabat mengungkap perubahan khusus pada bentuk angka 7, yang kini memiliki garis kecil di bagian dalamnya. Detail grafis yang halus tetapi bermakna ini dimaksudkan untuk membedakan angka yang dikenakan Ronaldo sepanjang kiprah bersejarahnya dari versi-versi mendatang, sehingga desain khusus yang terkait dengan rekor-rekornya tetap menjadi milik eranya.

Perubahan tampilan ini menjadi tanda penghormatan permanen bagi pemain yang mendefinisikan ulang standar sepakbola internasional. Akun media sosial federasi sepakbola Portugal membagikan pembaruan tersebut dengan pesan menyentuh: "Saatnya memperkenalkan angka 7 yang baru. Karena yang satu akan abadi," seperti terlihat di akun Portugal. Dengan menambahkan garis melintang pada angka ‘7’, federasi menciptakan batas visual antara masa lalu dan masa depan Portugal.

Penghormatan pada hari pertandingan di Braga

Perubahan desain itu hanyalah salah satu bagian dari rangkaian penghormatan yang direncanakan untuk menandai kepergian Ronaldo dari pentas internasional. Sebelum laga melawan Denmark dimulai, setiap anggota skuad Portugal akan memasuki lapangan dengan mengenakan seragam bernomor 7 sebagai ungkapan solidaritas dan terima kasih bersama. Penghormatan akan berlanjut setelah pertandingan dimulai, dengan jeda yang direncanakan pada menit ketujuh. Permainan akan dihentikan selama 60 detik agar para penggemar di Estadio Municipal de Braga dapat memberikan tepuk tangan sambil berdiri untuk terakhir kalinya kepada mantan kapten mereka.

Berbagai bentuk penghormatan ini menyusul pengumuman Ronaldo pada 5 November bahwa ia akan mundur dari tugas tim nasional. Keputusannya muncul setelah adanya laporan mengenai ketegangan dengan pelatih kepala Jorge Jesus, termasuk ketika penyerang veteran itu meninggalkan pemusatan latihan lebih awal. Terlepas dari kontroversi di pengujung kariernya, pengaruhnya tak terbantahkan setelah membawa negaranya menjuarai Euro 2016 dan meraih dua gelar Nations League.

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Pencarian pewaris tetap

Meski desain seragam telah berubah, nomor 7 tetap harus dikenakan karena peraturan UEFA mewajibkan nomor punggung skuad berkisar dari 1 hingga 23. Untuk jeda internasional kali ini, winger Club Brugge Carlos Forbs diberi tanggung jawab mengenakan seragam bernomor punggung terkenal itu. Namun, Forbs dianggap sebagai pilihan sementara mengingat sejumlah pemain senior lainnya absen. Hierarki dalam skuad mengisyaratkan bahwa nomor tersebut pada akhirnya akan memiliki pemilik yang lebih tetap setelah para pemain dalam daftar cedera pulih dan Jesus merampungkan rencana taktik jangka panjangnya.

Pertandingan berikutnya POR UEFA Nations League A 14.45 DEN Tonton

Bintang AC Milan Rafael Leao secara luas dianggap sebagai kandidat utama untuk mewarisi nomor 7 secara permanen, meski ia tidak tersedia untuk pertandingan kali ini karena cedera. Sementara itu, Jorge Jesus harus mengambil keputusan sulit dalam menentukan skuad pertandingan, dengan tidak menyertakan pemain seperti Goncalo Inacio dan Matheus Fernandes demi memenuhi batas jumlah pemain. Siapa pun yang mengenakan seragam dengan desain baru itu, torehan 146 gol dan 234 penampilan Ronaldo akan menjadi tolok ukur besar bagi generasi berikutnya.