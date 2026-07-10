Satu mobil untuk setiap orang... Hadiah mewah dari UEA untuk tim nasional Mesir setelah Piala Dunia

Delegasi tim nasional Mesir menerima hadiah berharga, berupa mobil mewah untuk setiap anggotanya, setelah tersingkir dari Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Mesir tersingkir dari Piala Dunia 2026 pada babak 16 besar, setelah kalah dari Argentina dengan skor 2-3, Selasa lalu, di Stadion Atlanta, padahal sebelumnya mereka sempat memimpin dengan skor 2-0.

Pengusaha asal Uni Emirat Arab, Khalaf Ahmed Al Habtoor, menerbitkan pernyataan melalui akun resminya di platform “X”, di mana ia mengumumkan pemberian mobil “Mitsubishi” kepada setiap anggota rombongan timnas Mesir, sebagai penghargaan atas pencapaian bersejarah mereka di Piala Dunia.

Dalam pernyataan tersebut dijelaskan: “Atas arahan pendiri dan Ketua Dewan Direksi Grup Al Habtoor, Bapak Khalaf Ahmed Al Habtoor, Grup Al Habtoor telah menjalin komunikasi dengan Federasi Sepak Bola Mesir, dan disepakati untuk memberikan satu unit mobil Mitsubishi kepada setiap anggota rombongan tim nasional Mesir, sebagai penghargaan atas penampilan membanggakan yang ditunjukkan tim nasional di Piala Dunia, yang telah membahagiakan jutaan orang, mengangkat nama Mesir ke tingkat yang lebih tinggi, dan membawa kegembiraan ke hati seluruh bangsa Arab.”

Ia menambahkan: “Inisiatif ini mencakup seluruh anggota rombongan tim nasional, mulai dari para pemain, staf teknis, administrasi, hingga tim medis, sebagai bentuk pengakuan atas upaya mereka, serta keyakinan bahwa kesuksesan adalah hasil kerja sama tim.”

Pengusaha asal Uni Emirat Arab tersebut mengatakan terkait hal ini: “Kebahagiaan Mesir hari ini adalah kebahagiaan seluruh bangsa Arab. Apa yang telah ditunjukkan oleh tim nasional ini layak mendapatkan penghargaan penuh, dan merupakan kewajiban kita untuk merayakan mereka yang mengibarkan panji bangsa Arab tinggi-tinggi di kancah internasional. Saya berharap mereka meraih lebih banyak kesuksesan dan prestasi yang sesuai dengan nama baik dan martabat Mesir.”

Ia menambahkan: “Hadiah ini merupakan ungkapan cinta dan penghargaan kami kepada para pahlawan Mesir yang telah mengharumkan nama tanah air mereka, membahagiakan para pendukungnya, serta memberikan pelajaran kepada seluruh bangsa Arab tentang keteguhan, kegigihan, dan semangat juang.”

Ia menyimpulkan: “Kalian telah membuktikan bahwa keyakinan, kerja sama tim, dan perjuangan hingga peluit akhir berbunyi, adalah nilai-nilai yang melahirkan prestasi. Masa depan ada di tangan kalian, dan apa yang kalian tunjukkan di Piala Dunia ini menegaskan bahwa sepak bola Mesir mampu meraih lebih banyak kesuksesan.”

Perlu dicatat bahwa tim nasional Mesir mencatatkan sejumlah pencapaian bersejarah selama Piala Dunia 2026, di antaranya meraih kemenangan pertama dalam sejarahnya, lolos dari babak penyisihan grup untuk pertama kalinya, serta melaju ke babak gugur untuk pertama kalinya dalam sejarah.