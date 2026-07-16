"Satu menit hening untuk mengenang Inggris".. Bagaimana para bintang Argentina menghancurkan kebanggaan Inggris?

Para pemain tim nasional Argentina memicu gelombang kontroversi yang luas setelah beredarnya sebuah video dari dalam ruang ganti usai kemenangan 2-1 atas Inggris di semifinal Piala Dunia 2026, sebuah kemenangan yang memastikan “La Tango” lolos ke final untuk menghadapi Spanyol.

Rekaman yang beredar itu memperlihatkan suasana perayaan yang riuh di dalam ruang ganti, di mana para pemain menari dan bernyanyi dengan penuh semangat untuk merayakan kelolosan mereka, sebelum suasana tiba-tiba berubah ketika semua orang berhenti menari dan berdiri dalam keheningan selama beberapa detik.

Menurut video tersebut, salah satu pemain meminta agar suasana tenang, lalu para pemain berseru serempak, “Satu menit hening untuk mengenang para penggemar Inggris yang meninggal hari ini karena sepak bola,” sebelum ruangan itu kembali riuh dengan tawa dan tarian di tengah perayaan yang meriah.









Tindakan ini memicu kemarahan luas di media Inggris, yang menganggap bahwa apa yang terjadi telah melampaui batas perayaan wajar setelah pertandingan besar, terutama setelah kekalahan dramatis yang dialami tim “Tiga Singa” di semifinal.

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Di sisi lain, banyak pendukung Argentina membela perayaan tersebut, dengan menganggapnya mencerminkan sifat persaingan historis antara kedua tim, dan bahwa tindakan semacam itu merupakan bagian dari budaya sepak bola Latin yang didasarkan pada antusiasme dan provokasi timbal balik dalam pertandingan-pertandingan besar.

Persaingan sepak bola antara Argentina dan Inggris memiliki sejarah panjang pertandingan yang penuh ketegangan, yang membuat video tersebut menyebar dengan sangat cepat di platform media sosial, hingga menjadi salah satu cuplikan yang paling banyak dibagikan setelah pertandingan semifinal.

Terlepas dari kontroversi tersebut, timnas Argentina mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi Spanyol di final Piala Dunia 2026, di mana Lionel Messi dan rekan-rekannya berupaya mempertahankan gelar juara dunia, sementara “Los Matadores” berambisi merebut trofi dan menulis babak baru dalam sejarah sepak bola mereka.