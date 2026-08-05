Yasser Ibrahim, bek Al Ahly dan timnas Mesir, menghadapi dilema besar selama bursa transfer musim panas ini, setelah menerima tawaran menggiurkan dari Liga Arab Saudi, di saat klub berjuluk Si Merah itu bersikeras mempertahankannya di dalam skuad.

Pewarta Ahmed Shobeir mengungkapkan bahwa Yasser Ibrahim menerima tawaran serius dari klub Arab Saudi, Al Shabab, yang mencakup gaji sekitar 3 hingga 4 kali lipat dari yang ia terima bersama Al Ahly, sesuatu yang menempatkan sang pemain dalam posisi sulit di tengah negosiasi perpanjangan kontraknya.

Shobeir mengatakan, melalui programnya di radio On Sport, bahwa tawaran Al Shabab Arab Saudi itu nyata, seraya menambahkan: "Pemain ini kini satu mata di surga dan satu mata di neraka," merujuk pada keraguan yang dialaminya antara bertahan bersama Al Ahly atau menjalani petualangan profesional baru di Liga Arab Saudi.

Shobeir menjelaskan bahwa Al Ahly berniat menggelar pertemuan dengan Yasser Ibrahim, bersama Imam Ashour, Mostafa Shobeir, dan Mohamed Hany, guna menuntaskan urusan perpanjangan kontrak, tetapi pembatalan latihan menyebabkan pertemuan itu ditunda.

Ia menambahkan bahwa manajemen Al Ahly masih bersikeras mempertahankan seluruh pemainnya dan berupaya merampungkan urusan perpanjangan kontrak secepat mungkin, namun ia menegaskan bahwa kesepakatan tidak akan menjadi final kecuali setelah penandatanganan resmi kontrak.

Pada saat yang sama, Shobeir mengisyaratkan bahwa Yasser Ibrahim berusaha meyakinkan para petinggi Al Ahly untuk menyetujui kepergiannya, dengan memanfaatkan tawaran finansial besar yang datang kepadanya dari Al Shabab, sementara manajemen Si Merah melanjutkan negosiasinya dengan sang pemain guna memperbaiki nilai finansial dan memperpanjang kontraknya selama dua musim.

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