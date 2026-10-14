Satu langkah sebelum dakwaan: ibu Mbappe diperiksa dalam kasus korupsi besar

Kasus mantan petugas keamanan timnas Prancis kini bukan lagi sekadar berkas korupsi biasa, melainkan telah berubah menjadi gempa hukum yang mengguncang jantung "Les Bleus" dan menempatkan keluarga Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, di pusaran badai.

Surat kabar Prancis "L'Equipe" dalam edisinya yang terbit pada hari Rabu ini mengungkap perkembangan serius dalam penyelidikan terhadap Mohamed Sanhadji, penanggung jawab keamanan timnas Prancis antara tahun 2004 dan 2016, yang didakwa atas kejahatan korupsi, penggelapan, dan penyalahgunaan pengaruh, setelah Fayza Lamari, ibu sekaligus agen Kylian Mbappe, diperiksa.

Langkah yang mendahului dakwaan

Menurut surat kabar yang beredar luas tersebut, para hakim penyidik memeriksa Fayza Lamari pada hari Jumat lalu, dan memutuskan untuk menempatkannya dengan status "saksi terbantu" — sebuah prosedur hukum Prancis yang berarti adanya bukti dan indikasi mengenai kemungkinan keterlibatan, tanpa adanya bukti konklusif yang memungkinkan penetapan dakwaan resmi, dan dianggap sebagai langkah pendahuluan sebelum pengajuan dakwaan.

Para hakim penyidik meyakini bahwa ibu dari kapten timnas Prancis itu meminta campur tangan Sanhadji untuk memperoleh empat visa, dalam kasus yang hingga kini masih dihadapi para pengacaranya dengan sikap bungkam total.

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Mbappe sendiri di ruang pemeriksaan

Bintang itu sendiri pun tidak lolos dari penyelidikan, karena surat kabar Prancis tersebut menegaskan bahwa Mbappe juga menjalani pemeriksaan saat ia berada di Paris pada akhir bulan lalu, setelah meninggalkan pemusatan latihan timnas Prancis yang hendak menjalani kompetisi UEFA Nations League karena alasan cedera.

Sumber tersebut menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap penyerang Real Madrid itu merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan luas yang dilakukan para penyidik untuk mencoba membuktikan aktivitas kriminal Sanhadji, di mana penyelidikan tersebut mencakup banyak pemain timnas saat ini dan mantan pemain, para pejabat Federasi Sepak Bola Prancis, dan bahkan sejumlah agen pemain.

60 ribu euro dan perjalanan ke Kamerun

Salah satu poin sensitif dalam berkas ini berpusat pada sumbangan dana yang diberikan Mbappe kepada Sanhadji sebesar 60.300 euro pada tahun 2023, menjelang perjalanannya yang terkenal ke Kamerun, yang mana ia didampingi oleh pengawal pribadinya yang berpengalaman tersebut.

Para hakim kini berupaya menentukan sifat hukum dari perjalanan tersebut, dan apakah itu merupakan tugas resmi atau kunjungan pribadi, hal yang mungkin dapat mengubah kualifikasi hukum atas sumbangan tersebut.

Kasus ini menjadi semakin rumit setelah penyelidikan mengungkap bahwa Zinedine Zidane, setelah mengambil alih kursi pelatih timnas, meminta agar Sanhadji menjadi penanggung jawab keamanan pribadinya, namun ia kemudian terpaksa mengundurkan diri dari tugas tersebut karena langkah-langkah pencegahan yang dijatuhkan para penyidik kepadanya, yang melarangnya berkomunikasi dengan anggota timnas saat ini maupun mantan anggota timnas.



