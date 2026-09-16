Ketika Jürgen Klopp diperkenalkan kepada publik beberapa pekan lalu sebagai pelatih timnas baru, ia tak lelah menegaskan dalam konferensi pers perdananya bahwa di bawah kepemimpinannya semua kartu akan dikocok ulang sepenuhnya. Hanya segelintir pemain yang bisa merasa aman dengan tempat mereka di tim DFB, sementara selebihnya performa, bentuk permainan, dan tentu saja etos kerja akan menentukan siapa yang akan menerima undangan untuk pemusatan latihan berikutnya.

Klopp juga mengungkapkan bahwa ada total 57 nama pemain dalam daftar imajinernya yang ia pertimbangkan untuk laga-laga pertamanya sebagai pelatih baru tim nasional Jerman. Pria 59 tahun itu secara tegas tidak membicarakan nama, tetapi sejak saat itu sudah terlihat bahwa Klopp memiliki sosok-sosok dalam catatannya yang sejauh ini sama sekali belum punya keterkaitan dengan tim DFB. Bagaimanapun, rasa malu dari tiga turnamen Piala Dunia yang gagal secara beruntun idealnya untuk sementara bisa ditinggalkan dengan awal yang segar beserta wajah-wajah baru.

Salah satu wajah baru di tim nasional itu kini bisa jadi adalah Felix Keidel. Pada Selasa malam larut, harian Bild pertama kali melaporkan bahwa pemain 23 tahun dari SV Elversberg itu telah menerima undangan dari pelatih timnas, sehari kemudian kicker juga ikut mengabarkan dan mengonfirmasi laporan tersebut dengan informasi mereka sendiri. Nominasi Keidel tak ubahnya sebuah kejutan besar. Maklum, ia baru mencatatkan tiga penampilan di kasta tertinggi Jerman dan karena itu nyaris sama sekali belum memiliki pengalaman di level tertinggi.

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Di klub mana saja Felix Keidel bermain dalam kariernya?

Di FC Ingolstadt, tempat karier sepak bolanya dimulai pada 2012 di level junior A, Keidel melewati seluruh tim kelompok usia hingga dipromosikan ke tim profesional pada musim panas 2022. Setelah itu, ia bermain selama tiga tahun untuk klub dari kota otomotif tersebut, di mana pada musim pertamanya, saat baru berusia 20 tahun, ia langsung memantapkan diri sebagai pemain inti di tim utama dan membukukan 37 penampilan di 3. Liga (satu gol, empat assist).

Pada 2025, akhirnya ia naik satu level liga ke SVE, yang sedang berada dalam masa perubahan setelah gagal tipis promosi melawan 1. FC Heidenheim, dan menebus Keidel dari kontraknya di Ingolstadt dengan biaya transfer yang tipis, hanya 400.000 euro. Sekali lagi ia nyaris tidak membutuhkan waktu adaptasi, langsung menjadi pemain inti di tim asuhan pelatih Vincent Wagner (25 penampilan, 13 di antaranya sebagai starter) dan berperan besar dalam keberhasilan klub Saarland itu merayakan promosi sensasional ke Bundesliga pada akhir musim.

Artinya, hanya sedikit lebih dari dua tahun yang dibutuhkan Keidel untuk menempuh jalan dari kasta ketiga hingga ke puncak - tiga penampilan di Bundesliga melawan Leverkusen, Gladbach, dan terakhir Bayern (satu gol), serta satu pertandingan di DFB-Pokal melawan MSV Duisburg (dua assist), tampaknya sudah cukup untuk meyakinkan Klopp akan kualitasnya dan memberinya peluang di tim nasional.

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Apakah Felix Keidel akan menyelesaikan masalah besar di tim DFB?

Apakah pemain 23 tahun itu sudah langsung memiliki level yang dibutuhkan untuk memainkan peran penting di tim DFB, masih harus dilihat. Yang terutama akan dihargai pelatih timnas dari Keidel adalah fakta bahwa ia memiliki fleksibilitas luar biasa dan karena itu bisa dimainkan tanpa masalah di beberapa posisi sekaligus di tim nasional.

Selama waktunya di Ingolstadt misalnya, nyaris tak ada peran di lapangan yang tidak pernah diemban Keidel. Sosok yang sangat berjasa dalam perkembangannya, pelatih FCI Sabrina Wittmann, memainkannya baik di kedua posisi bek sayap - posisi aslinya sebenarnya adalah di bek kanan dalam lini belakang empat pemain - maupun di lini tengah sentral dan bahkan lini tengah ofensif sebagai kreator permainan serta pemain half-space yang sedikit lebih melebar.

Setelah transfernya ke Elversberg, perannya kemudian menjadi sedikit lebih defensif. Saat pada musim promosi ia terutama bermain sebagai bek kanan, pelatih SVE Wagner kini tampaknya mulai menyukai untuk memainkannya di lini tengah bertahan bersama Lukasz Poreba.

Klopp dan tim DFB tampaknya terutama memantau Keidel sebagai bek kanan, posisi yang sejak pensiunnya Philipp Lahm dan dipindahkannya Joshua Kimmich ke tengah sudah lama tidak benar-benar memiliki pemain yang meyakinkan. Para pendahulu Klopp, Hansi Flick dan Julian Nagelsmann, sudah mencoba banyak sekali variasi, tetapi tidak ada yang benar-benar berbuah sukses. Dari duo Leipzig Benjamin Henrichs dan Ridle Baku hingga Josha Vagnoman dari Stuttgart, sampai mengembalikan Kimmich ke posisi itu pada Piala Dunia 2026, sebagian besar akal-akalan tersebut sudah kembali ditinggalkan setelah fase uji coba singkat.

Dengan demikian, sepak bola Jerman masih terus mencari opsi berkualitas tinggi dan terutama jangka panjang untuk posisi bek kanan dalam lini belakang empat pemain. Mungkin saja justru Keidel yang tanpa nama besar menjadi solusi dari masalah tersebut.