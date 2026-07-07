Para pendukung tim nasional Amerika Serikat menyalahkan seorang pemain bintang di tim tersebut atas sebagian besar kekalahan telak 4-1 dari Belgia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026, Selasa lalu, dengan menganggap bahwa penampilannya yang kurang memuaskan merupakan salah satu penyebab utama berakhirnya perjalanan tuan rumah di turnamen tersebut.

Eliminasi tim AS ini terjadi meskipun federasi sepak bola lokal berhasil memulihkan status penyerang Fularin Balugun setelah hukuman skorsingnya dicabut, sebuah langkah luar biasa yang melibatkan campur tangan Presiden AS Donald Trump. Namun, tim nasional AS tetap tidak mampu menandingi tim Belgia.

Tim AS tampak jauh dari performa yang mereka tunjukkan di babak penyisihan grup, sehingga kritik para penggemar pun tertuju pada kapten pertahanan Tim Riame.

Para penggemar menilai bahwa bek berusia 38 tahun itu gagal mengantisipasi serangan Belgia, setelah kehilangan pengawasan terhadap De Ketelaere pada gol pertama, lalu kalah dalam duel udara pada gol kedua, sehingga menghilangkan dampak gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Malik Tillman.

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Menurut situs Sport Bible, jurnalis Jeff de Lo, pembawa acara di Barstool Sports, mengatakan melalui media sosial: “Tim Riam menampilkan salah satu penampilan terburuknya sepanjang karier. Mereka benar-benar mengunggulinya.”

Seorang penggemar menulis: “Saya tidak terlalu sering menonton sepak bola, tapi apakah Tim Riam benar-benar bek terbaik yang bisa ditemukan di negara dengan populasi 300 juta jiwa?”

Seorang penggemar lain menyindir campur tangan Trump sebelumnya dalam kasus Balugun, dengan berkata: “Apakah kali ini bisa dicampuri untuk memberi Tim Ream kartu merah?”

Ryam telah mencatatkan 85 penampilan internasional bersama timnas AS, namun usianya yang semakin tua membuat peluangnya untuk terus membela timnas semakin terbatas, terutama dengan pencarian solusi pertahanan yang lebih kokoh.

Ryam bukan satu-satunya yang menjadi sasaran kritik; Chris Richards juga mendapat kecaman setelah penampilan pertahanan yang kurang memuaskan, yang semakin memperkuat kekhawatiran para penggemar mengenai masa depan barisan belakang timnas AS setelah tersingkir dari Piala Dunia.

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