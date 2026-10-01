Siapa pun yang mendengar nama Girondins Bordeaux tidak hanya akan memikirkan tradisi dan romantisme sepak bola yang begitu besar, tetapi juga sebuah klub yang dulu termasuk salah satu yang terbesar dan tersukses di Prancis. Orang akan teringat pada Zinedine Zidane, yang menjadi pemain tim nasional saat membela Bordeaux pada tahun 1990-an, kalah bersama Girondins dari Bayern Munich di final Piala UEFA 1996, lalu pindah ke Juventus Turin.

Orang juga akan teringat pada tim juara terakhir mereka pada 2009 yang diperkuat playmaker brilian Yoann Gourcuff, yang sempat disebut-sebut sebagai penerus Zidane, dan membawa Girondins asuhan ikon lini belakang Laurent Blanc menuju gelar juara Prancis keenam sekaligus yang terakhir, setidaknya untuk waktu yang masih akan sangat, sangat lama. Pada musim berikutnya, Bordeaux bahkan mencapai perempat final Liga Champions.

Itu baru terjadi sedikit lebih dari satu setengah dekade lalu. Realitas yang dihadapi Girondins Bordeaux pada 2026 adalah: sepak bola regional, bukan lagi sepak bola elite Eropa. Klub kebanggaan dari kota besar di barat daya Prancis itu terjun hingga divisi keenam - atau lebih tepatnya: Bordeaux ingin bermain di Regional 1, kasta keenam tertinggi di negara itu, yang sebanding dengan Verbandsliga.

Kapan Gerard Lopez mengambil alih Girondins Bordeaux?

Latar belakangnya akan dibahas nanti, pertama-tama soal salah satu pihak yang paling bertanggung jawab. Memang tidak adil jika Gerard Lopez diberi seluruh kesalahan atas kemunduran tanpa preseden klub enam kali juara itu. Namun, sejak pengusaha Luksemburg-Spanyol itu masuk pada musim panas 2021 ke klub yang saat itu masih bermain di kasta tertinggi, spiral penurunan Bordeaux benar-benar mulai melaju. Dan yang mengkhawatirkan: nama Lopez juga terkait langsung dengan kemunduran dua klub tradisional lainnya. Royal Excel Mouscron dari Belgia kini bahkan sudah lama tidak ada lagi. Sementara di Boavista Porto, juara Portugal 2001, saat ini juga sudah tidak ada pertandingan lagi setelah terjun fatal ke divisi kelima.

OSC Lille nyaris bisa merasa beruntung. Klub Prancis itu seakan menyandang cap sebagai satu-satunya klub yang selamat dari pengambilalihan Gerard Lopez tanpa luka dan hingga kini masih berada di tempat yang sama seperti sebelumnya. Pada awal 2017, Lille menjadi klub pertama yang dibeli sang pebisnis. Di LOSC, kiprahnya memang jauh tidak seburuk tiga proyek berikutnya, tetapi di sana pun Lopez tidak terbukti menjadi pelengkap yang sehat bagi sebuah klub.

"Dia punya profil ideal untuk meraih kesuksesan bersama Lille," kata Michel Seydoux, yang sebelumnya hampir 15 tahun menjadi presiden klub, dengan harapan besar atas penjualan kepada Lopez. Setelah masuk, Lopez mengambil pinjaman sebesar 225 juta euro dari perusahaan investasi Amerika, Elliott Managements, yang kemudian tidak bisa dibayar kembali tepat waktu. Karena itu Lopez harus pergi pada akhir 2020 dan meninggalkan Lille dengan gunungan utang besar, yang bisa dilunasi klub Prancis itu berkat penjualan mahal bintang-bintang seperti Nicolas Pepe (ke Arsenal seharga 80 juta euro), Victor Osimhen (ke Napoli seharga 78,9 juta euro), atau Gabriel (ke Arsenal seharga 26 juta euro).

Bagaimana Gerard Lopez menjadi kaya?

Lopez, yang pernah terlibat dalam penjualan Skype bernilai miliaran, juga menjadi pemilik mantan tim Formula 1 Lotus antara 2010 dan 2015. Di sana pun kiprahnya berakhir dalam masalah finansial dan ia harus menjualnya. Di sepak bola, pada musim panas 2020, saat kegagalannya di Lille sudah mulai terlihat jelas, ia mengarahkan pandangan ke tugas berikutnya dan membeli saham di Royal Excel Mouscron. Setidaknya secara resmi, Lopez masih berbicara soal membangun klub papan atas Belgia yang bermasalah secara finansial itu sebagai klub mitra bagi Lille yang letaknya berdekatan. Namun, fokusnya jelas pada Mouscron sendiri. Dalam jangka menengah, ia ingin bersaing di kelompok elite nasional bersama klub dari kota yang berada tepat di perbatasan Belgia-Prancis itu.

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Yang terjadi justru sebaliknya, Royal Excel terdegradasi ke divisi dua hanya setahun setelah kedatangan Lopez, sebelum pada musim kedua di bawah pemilik kaya raya yang datang dengan janji-janji besar itu, kekacauan total pecah. Gaji tidak dibayarkan tepat waktu, sehingga para pemain mogok pada Januari 2022 dan menolak berlatih. "Presiden mengatakan kepada kami agar percaya kepada Lopez bahwa dia selalu menepati janjinya. Tapi kami tidak boleh terus menipu diri sendiri. Kami sudah kehilangan kepercayaan kepada manajemen klub," kata kapten Mouscron saat itu, Christophe Lepoint, kepada Notele beberapa pekan sebelumnya. Beberapa bulan kemudian, dewan direksi Mouscron menyatakan klub itu bangkrut. Sejak musim panas 2022, klub tersebut benar-benar sudah tidak ada lagi.

Nasib serupa kini juga mengancam Boavista Porto, entri lain dalam portofolio neraka milik Lopez: pengusaha itu masuk ke klub tradisional Portugal tersebut pada Oktober 2020 dan lalu menjadi pemilik klub dari musim panas 2021 hingga akhir Juni tahun ini.

Kehebatan apa yang dicapai Boavista Porto pada 2001?

Boavista adalah klub yang membanggakan dari kota yang gila sepak bola di utara negara itu dan lewat gelar sensasional pada 2001, mereka mencatat pencapaian sebagai satu-satunya juara Portugal dalam 80 tahun terakhir yang bukan bernama Benfica, Sporting, atau FC Porto. Seperti di Lille dan Mouscron, Lopez juga datang ke Boavista dalam situasi finansial yang memang sudah tegang sebagai sosok penyelamat potensial. Namun, alih-alih menjadi penyelamat, ia justru menjadi salah satu pilar penentu dari kejatuhan final klub itu.

Masalah klub terus memburuk tanpa henti, dan para pemain sudah lama tak bisa lagi mengandalkan pembayaran gaji mereka. Bek kanan asal Amerika Serikat, Reggie Cannon (kini di Colorado Rapids di MLS), yang membela Boavista dari 2020 hingga 2023, disebut hanya sekali dibayar tepat waktu dalam 29 bulan, dan klub itu kemudian dihukum membayar kompensasi sebesar 400.000 euro kepada Cannon. FIFA pada 2023 juga menjatuhkan larangan transfer selama lima periode transfer kepada Boavista akibat gaji yang tidak dibayarkan, yang turut memperparah kesulitan di lapangan.

Pada akhir musim 2024/25, degradasi dari divisi teratas pun tercatat, dan beberapa pekan sebelumnya situasinya bahkan sudah sampai pada titik listrik stadion diputus karena tagihan yang belum dibayar. Dan karena manajemen klub yang dipimpin Lopez tidak mampu membuktikan kelangsungan hidup ekonomi Boavista kepada federasi sepak bola Portugal, mereka terjun hingga ke divisi kelima pada musim panas 2025 akibat sejumlah lisensi yang ditolak. Artinya: kasta distrik, bukan sepak bola profesional.

Di mana posisi Boavista Porto saat ini?

Sedikit lebih dari 12 bulan kemudian, setelah 103 tahun sejarah, Boavista kini berdiri di ambang kehampaan total. Biaya bulanan yang harus dibayar klub insolven itu untuk memperpanjang proses kepailitan tidak bisa disetorkan tepat waktu. Karena itu, sejak akhir Juli Boavista dikeluarkan dari kompetisi, yang berarti saat ini mereka benar-benar tidak bermain sama sekali. Antara lain lewat hasil penjualan jersey edisi khusus, pihak-pihak yang sangat peduli pada klub itu mencoba menyelamatkan Boavista. Hasil akhirnya masih terbuka.

Gerard Lopez jelas sudah tidak lagi terlibat. Dan di sinilah kita sampai pada Bordeaux, contoh ketiga dan mungkin paling menonjol dari klub-klub yang hancur di bawah kepemimpinan Lopez. Tentu saja, harus diakui bahwa klub yang dulu dibela Zidane itu memang sudah lama dihantui masalah keuangan. Pada 2018, dana asal Amerika Serikat, Kings Street masuk, tetapi keterlibatan itu jauh dari berkelanjutan dan pada musim semi 2021 Kings Street mengumumkan tidak lagi ingin "mendukung klub dan membiayai kebutuhan saat ini maupun masa depannya".

Secara olahraga, sejak 2018 situasinya juga terus menurun, dari tim langganan kandidat kompetisi Eropa dengan sesekali lonjakan ke level tertinggi, Bordeaux berubah menjadi tim medioker di papan tengah dengan kekhawatiran yang terus membesar ke arah zona bawah klasemen. Gerard Lopez seharusnya menjadi sosok pembawa perubahan dan mengambil alih klub pada musim panas 2021. Namun, dalam hal perkembangan di lapangan, itu dengan cepat terbukti gagal. Pada 2022, Girondins terdegradasi ke Ligue 2 sebagai juru kunci, yang berarti untuk pertama kalinya dalam 30 tahun mereka kembali bermain di kasta kedua.

Kesalahan apa yang dibuat Gerard Lopez di Girondins Bordeaux?

Lopez tampaknya mendekati perkara ini dengan cukup naif, sebagaimana bisa disimpulkan dari pernyataan Jean-Marc Mickeler, kepala badan pengawas keuangan sepak bola Prancis, DNCG: "Utang terlalu tinggi, modal sendiri terlalu kecil, dan proyeksi yang terlalu optimistis terkait lolos ke Liga Champions serta penjualan pemain inti," kata Mickeler kepada L'Equipe sebagai penyebab dilema besar Bordeaux. Ia lalu menambahkan kalimat yang sangat bermakna: "Kami sudah memperingatkan sejak awal."

Memang, Bordeaux berulang kali mendapatkan uang dari penjualan talenta-talenta yang sebagian berasal dari akademi muda mereka yang ternama, misalnya menjual Sekou Mara (kini di Racing Strasbourg) ke Southampton seharga 11,5 juta euro pada 2022, atau Dilane Bakwa (kini di OSC Lille, dipinjam dari Nottingham Forest) ke Strasbourg seharga 10 juta euro pada 2023. Namun, itu jelas tidak cukup.

Pendapatan yang menurun di divisi dua turut menambah utang, dan secara dramatis promosi langsung pada 2023 meleset hanya dengan selisih yang sangat tipis. Tahun kedua di kasta kedua begitu merugikan Bordeaux, yang juga merosot tajam secara performa dan hanya finis ke-12 pada 2023/24, hingga mereka harus terdegradasi paksa ke divisi empat. Gunungan utang sekitar 100 juta euro membuat skenario horor itu tak terelakkan.

Mantan bos Bayern mana yang tertarik masuk ke Girondins Bordeaux?

Dalam dua tahun terakhir, ketika Bordeaux sia-sia bersaing untuk promosi di divisi empat, situasi ekonomi yang begitu buruk membuat sejumlah calon investor baru mundur. Pada musim semi 2025, mantan bos Bayern Oliver Kahn tertarik untuk masuk, tetapi pada akhirnya memutuskan untuk tidak jadi: "Setelah menelaah informasi finansial, operasional, dan hukum yang pada akhirnya tersedia bagi kami pada akhir pekan lalu, kami memutuskan untuk tidak menginvestasikan sekitar 50 juta euro yang direncanakan untuk membawa FCGB kembali ke tempatnya semestinya - Ligue 1," jelas Kahn di LinkedIn pada Juni 2025.

Sementara itu, ikon klub seperti Bixente Lizarazu meluapkan kekesalan mereka atas perkembangan mantan klubnya dan menyoroti Lopez: "Saya muak seperti semua orang yang mencintai klub ini. Tetapi apa yang terjadi di sini sayangnya adalah akibat dari kepemimpinan olahraga dan finansial yang sudah bertahun-tahun bersifat katastrofik," kecam juara dunia 1998 Lizarazu, yang total memainkan hampir 300 pertandingan untuk Bordeaux. "Sejak kedatangan Gerard Lopez, semuanya menjadi tak bisa dipahami dan keras kepala," lanjut mantan pemain Bayern itu.

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Pada 2026, situasi Bordeaux seperti diketahui bahkan menjadi lebih buruk daripada yang sudah terjadi: degradasi paksa berikutnya dipastikan. Jaminan finansial untuk menjalani musim 2026/27 tidak bisa dibuktikan oleh Lopez, dan ada lubang anggaran sebesar sembilan juta euro. Karena itu, Bordeaux dikeluarkan dari kompetisi sepak bola nasional, yang mencakup lima kasta teratas. Artinya: mulai lagi dari Regional 1, divisi keenam. Kalau memang jadi.

Mengapa Girondins Bordeaux sampai sekarang belum boleh bermain di divisi keenam?

Sebab hingga saat ini Girondins belum bisa memainkan satu pun pertandingan di divisi enam. Latar belakangnya: selama Lopez belum menemukan pembeli dan bahkan likuidasi klub mengancam, federasi sepak bola wilayah Nouvelle-Aquitaine menolak partisipasi Bordeaux dalam kompetisi.

Setidaknya, kini ada secercah cahaya di ujung terowongan. Seperti diumumkan pada Rabu, dana investasi asal Inggris, Park Bench, telah mencapai kesepakatan untuk membeli klub itu dari Lopez - dengan harga simbolis satu euro. Park Bench mengambil alih utang besar Girondins dan dalam skenario terbaik, Bordeaux bisa memulai musim Regional 1, Poule B pada pekan kelima di pertengahan Oktober. Lawan mantan juara dan peserta Liga Champions itu nanti adalah Aviron Bayonnais FC II. Tim kedua dari klub divisi empat.

Di Coupe de France, atau lebih tepatnya semacam babak kualifikasi dari versi Prancis untuk DFB-Pokal, Bordeaux musim ini sebenarnya sudah diizinkan tampil - dan langsung diperlihatkan batasannya oleh klub divisi empat. Skor akhir 1-5 melawan Angouleme Charente FC setelah 90 menit, gol pembuka cepat Girondins pada menit ke-5 langsung dibalas, dan bahkan sebelum seperempat jam pertandingan berjalan sang favorit sudah memimpin 3-1. "Mereka lebih berpengalaman daripada kami," aku gelandang Bordeaux El Hadji Mboup kepada Scap FM setelah kekalahan telak itu, mengakui adanya perbedaan kelas yang jelas, tetapi di tengah semua berita buruk juga menyebarkan optimisme: "Di Regional 1 (divisi keenam, red.) kami bisa melakukan sesuatu dengan tim ini. Tentu saja saya sangat ingin membawa klub ini naik lagi."

Jika setidaknya kini mereka akhirnya bisa bermain lagi di Regional 1, mungkin itulah satu-satunya hal positif: sekarang benar-benar hanya bisa naik lagi. Setelah dalam lima tahun sejak kedatangan Gerard Lopez, Girondins Bordeaux berubah dari klub kasta tertinggi yang sedang krisis menjadi klub divisi enam yang bahkan sempat terancam lenyap sepenuhnya. Lenyap total semacam itu sudah terkait dengan nama Gerard Lopez dalam kasus Royal Excel Mouscron, dan untuk Boavista Porto hal serupa masih sangat mungkin terjadi. Dan kalau pun tidak, mantan juara sensasional itu kini hanya berumah di kedalaman sepak bola amatir Portugal.