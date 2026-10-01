Siapa pun yang mendengar nama Girondins Bordeaux tidak hanya akan teringat pada tradisi dan romantisme sepak bola yang begitu besar, tetapi juga pada sebuah klub yang dulu termasuk salah satu yang terbesar dan tersukses di Prancis. Orang akan teringat pada Zinedine Zidane, yang menjadi pemain timnas di Bordeaux pada era 1990-an, kalah bersama Girondins dari Bayern Munich di final Piala UEFA 1996, lalu pindah ke Juventus Turin.

Orang juga akan teringat pada tim juara terakhir mereka pada 2009, yang diperkuat playmaker jenius Yoann Gourcuff, yang untuk sesaat bahkan sempat disebut sebagai pewaris Zidane, dan membawa Girondins asuhan ikon lini belakang Laurent Blanc menuju gelar juara Prancis keenam sekaligus, setidaknya untuk waktu yang masih sangat, sangat lama, yang terakhir. Pada musim berikutnya, Bordeaux bahkan mencapai perempat final Liga Champions.

Itu baru sedikit lebih dari satu setengah dekade lalu. Realitas yang dihadapi Girondins Bordeaux pada 2026 adalah: sepak bola regional alih-alih sepak bola elite Eropa. Klub kebanggaan dari kota besar di barat daya Prancis itu terpuruk hingga divisi keenam - atau lebih tepatnya: Bordeaux ingin bermain di Regional 1, kasta keenam sepak bola negara itu, yang sebanding dengan Verbandsliga.

Kapan Gerard Lopez mengambil alih Girondins Bordeaux?

Latar belakangnya akan dibahas nanti, pertama-tama soal salah satu pihak yang paling bertanggung jawab. Memang tidak sepenuhnya adil untuk menimpakan seluruh kesalahan atas kemerosotan tanpa preseden juara enam kali itu kepada Gerard Lopez seorang. Namun, masuknya pengusaha Luksemburg-Spanyol itu pada musim panas 2021 ke klub yang saat itu masih bermain di divisi teratas memang menjadi awal spiral kemunduran Bordeaux yang sesungguhnya. Dan yang mengerikan: nama Lopez juga berkaitan langsung dengan kemunduran dua klub tradisional lainnya: Royal Excel Mouscron dari Belgia kini sudah lama tidak ada lagi. Sementara di Boavista Porto, juara Portugal 2001, setelah terjun bebas secara fatal ke divisi kelima, saat ini juga sudah tidak ada lagi pertandingan yang dimainkan.

Dalam hal ini, OSC Lille bisa dibilang masih sangat beruntung. Klub Prancis itu seolah menyandang cap sebagai satu-satunya klub yang selamat dari pengambilalihan Gerard Lopez tanpa kerusakan dan hingga kini masih berada di tempat yang sama seperti sebelumnya. Pada awal 2017, Lille menjadi klub pertama yang dibeli sang pebisnis. Memang keterlibatannya di LOSC tidak berakhir sehancur tiga proyek berikutnya, tetapi di sana pun Lopez jelas bukan tambahan yang sehat bagi klub.

"Dia punya profil ideal untuk sukses bersama Lille," Michel Seydoux, yang sebelumnya hampir 15 tahun menjabat presiden klub, pernah menaruh harapan besar pada penjualan klub kepada Lopez. Setelah masuk, Lopez mengambil pinjaman sebesar 225 juta euro dari perusahaan investasi Amerika Elliott Managements, yang belakangan tidak bisa dilunasi tepat waktu. Karena itu, Lopez harus pergi pada akhir 2020 dan meninggalkan Lille dengan tumpukan utang besar, yang bisa dilunasi klub Prancis itu berkat penjualan mahal para bintang seperti Nicolas Pepe (ke Arsenal seharga 80 juta euro), Victor Osimhen (ke Napoli seharga 78,9 juta euro), atau Gabriel (ke Arsenal seharga 26 juta euro).

Bagaimana Gerard Lopez menjadi kaya?

Lopez, yang dulu ikut terlibat dalam penjualan Skype bernilai miliaran, juga merupakan pemilik mantan tim Formula 1 Lotus antara 2010 dan 2015. Di sana pun kiprahnya berakhir dalam kesulitan finansial dan ia harus menjual. Di dunia sepak bola, pada musim panas 2020, ketika kegagalannya di Lille sudah bisa diperkirakan, ia mengarahkan pandangan ke tugas berikutnya dan membeli saham di Royal Excel Mouscron. Setidaknya secara resmi, Lopez masih berbicara soal keinginan menjadikan klub divisi teratas Belgia yang sedang kesulitan finansial itu sebagai klub mitra bagi Lille yang lokasinya tak jauh. Namun fokusnya secara tegas ada pada Mouscron sendiri, dan dalam jangka menengah ia ingin bersaing di kelompok elite nasional bersama klub dari kota yang terletak tepat di perbatasan Belgia-Prancis itu.

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Namun yang terjadi justru sebaliknya, Royal Excel terdegradasi ke divisi kedua hanya setahun setelah kedatangan Lopez, sebelum pada musim kedua di bawah pemilik kaya raya yang datang dengan banyak janji itu, kekacauan total pecah. Gaji tidak dibayarkan tepat waktu, sehingga para pemain mogok pada Januari 2022 dan menolak berlatih. "Presiden bilang kepada kami agar mempercayai Lopez, bahwa dia selalu menepati janjinya. Tapi kami tidak boleh lagi menipu diri sendiri. Kami sudah kehilangan kepercayaan kepada pimpinan klub," sembur kapten Mouscron saat itu, Christophe Lepoint, beberapa pekan sebelumnya kepada Notele. Beberapa bulan kemudian, dewan Mouscron menyatakan klub itu bangkrut, dan sejak musim panas 2022 klub tersebut benar-benar sudah tidak ada lagi.

Nasib serupa kini juga mengancam entri lain dalam portofolio neraka Lopez, yakni Boavista Porto: sang pebisnis masuk ke klub tradisional Portugal itu pada Oktober 2020 dan kemudian menjadi pemilik klub dari musim panas 2021 hingga akhir Juni tahun ini.

Prestasi langka apa yang dibuat Boavista Porto pada 2001?

Boavista adalah klub penuh kebanggaan dari kota yang tergila-gila pada sepak bola di utara negara itu, dan melalui gelar sensasional pada 2001, mereka menorehkan prestasi langka sebagai satu-satunya juara Portugal dalam 80 tahun terakhir yang bukan bernama Benfica, Sporting, atau Porto. Seperti di Lille dan Mouscron, Lopez datang ke Boavista dalam situasi finansial yang memang sudah tegang sebagai calon penyelamat. Namun pada akhirnya ia justru menjadi salah satu pilar penentu dari kejatuhan final klub itu.

Masalah klub terus memburuk tanpa henti, dan para pemain sudah lama tak bisa lagi mengandalkan pembayaran gaji mereka. Bek kanan Amerika Serikat Reggie Cannon (kini di Colorado Rapids di MLS), yang membela Boavista dari 2020 hingga 2023, disebut hanya sekali menerima bayaran tepat waktu dalam 29 bulan, dan klub kemudian diperintahkan membayar kompensasi sebesar 400.000 euro kepada Cannon. FIFA pada 2023 juga menjatuhkan larangan transfer kepada Boavista selama lima periode transfer akibat pembayaran gaji yang tertunda, yang turut memperbesar kesulitan mereka di lapangan.

Pada akhir musim 2024/25, degradasi dari divisi teratas pun tercatat, dan beberapa pekan sebelumnya situasinya bahkan sudah sampai pada titik listrik di stadion diputus karena tagihan tak terbayar. Dan karena pimpinan klub di bawah Lopez tidak mampu membuktikan kelangsungan hidup finansial Boavista kepada federasi sepak bola Portugal, mereka terjun bebas hingga divisi kelima pada musim panas 2025 akibat beberapa lisensi yang ditolak. Artinya, dari sepak bola profesional menjadi kompetisi distrik.

Di mana posisi Boavista Porto saat ini?

Sekitar 12 bulan kemudian, Boavista kini berada di ambang kehampaan total setelah 103 tahun sejarah. Biaya bulanan yang harus dibayarkan klub yang pailit itu untuk memperpanjang proses kepailitan tidak bisa disetor tepat waktu. Karena itu, sejak akhir Juli Boavista dikeluarkan dari kompetisi, jadi saat ini sama sekali tidak ada pertandingan yang dimainkan. Dengan antara lain hasil penjualan jersey edisi khusus, orang-orang yang begitu peduli kepada klub itu masih mencoba menyelamatkan Boavista. Akhirnya masih terbuka.

Gerard Lopez jelas sudah tidak terlibat lagi. Dan itu membawa kita ke Bordeaux, contoh ketiga dan mungkin paling menonjol dari klub-klub yang runtuh di bawah kepemimpinan Lopez. Tentu saja, kenyataannya klub yang pernah diperkuat Zidane itu memang sudah lama diganggu masalah keuangan. Pada 2018, dana Amerika Serikat Kings Street masuk, tetapi keterlibatan itu sama sekali tidak berkelanjutan, dan pada musim semi 2021 Kings Street mengumumkan tidak lagi ingin "mendukung klub dan tidak lagi membiayai kebutuhan saat ini maupun di masa mendatang".

Secara olahraga pun sejak 2018 situasinya terus menurun, dari kandidat tetap kompetisi Eropa yang sesekali melonjak ke papan atas, Bordeaux berubah menjadi tim medioker di papan tengah dengan kekhawatiran yang makin besar mengarah ke zona bawah klasemen. Gerard Lopez seharusnya membawa perubahan, dan mengambil alih klub pada musim panas 2021. Namun dalam hal perkembangan di lapangan, itu dengan cepat terbukti gagal; pada 2022 Girondins terdegradasi ke Ligue 2 sebagai juru kunci klasemen, sehingga untuk pertama kalinya dalam 30 tahun mereka kembali bermain di kasta kedua.

Kesalahan apa yang dibuat Gerard Lopez di Girondins Bordeaux?

Lopez tampaknya mendekati persoalan ini dengan cukup naif, seperti dapat disimpulkan dari pernyataan Jean-Marc Mickeler, kepala badan pengawas keuangan sepak bola Prancis DNCG: "Utang terlalu tinggi, modal sendiri terlalu sedikit, dan proyeksi yang terlalu optimistis terkait lolos ke Liga Champions serta penjualan pemain inti," kata Mickeler kepada L'Equipe mengenai penyebab dilema besar Bordeaux. Dengan nada penuh makna, ia menambahkan: "Sejak awal kami sudah memperingatkan hal itu."

Memang Bordeaux beberapa kali mendapatkan uang dari penjualan talenta yang sebagian berasal dari akademi muda ternama mereka sendiri, misalnya menjual Sekou Mara (kini Racing Strasbourg) pada 2022 ke Southampton seharga 11,5 juta euro atau Dilane Bakwa (kini OSC Lille, dipinjam dari Nottingham Forest) pada 2023 ke Strasbourg seharga 10 juta euro. Namun itu jelas tidak cukup.

Sementara itu, pemasukan yang menurun di divisi dua turut menambah utang, dan secara dramatis promosi langsung pada 2023 hanya meleset sangat tipis. Tahun kedua di kasta kedua itu sangat merugikan Bordeaux, yang juga merosot tajam secara performa dan hanya finis ke-12 pada 2023/24, sampai-sampai mereka harus didegradasi paksa ke divisi keempat. Tumpukan utang sekitar 100 juta euro membuat skenario horor itu tak terelakkan.

Mantan petinggi Bayern mana yang tertarik masuk ke Girondins Bordeaux?

Dalam dua tahun terakhir, ketika Bordeaux sia-sia bersaing untuk promosi di divisi keempat, situasi ekonomi yang sangat sulit itu membuat sejumlah calon investor baru mundur. Pada musim semi 2025, mantan petinggi Bayern Oliver Kahn tertarik untuk masuk, tetapi pada akhirnya memutuskan tidak jadi: "Setelah meninjau informasi finansial, operasional, dan hukum yang akhirnya tersedia bagi kami pada akhir pekan lalu, kami memutuskan untuk tidak menginvestasikan sekitar 50 juta euro yang direncanakan untuk membawa FCGB kembali ke tempatnya semestinya - ke Ligue 1," jelas Kahn pada Juni 2025 di LinkedIn.

Sementara itu, ikon klub seperti Bixente Lizarazu meluapkan kemarahannya atas perkembangan mantan klubnya dan menyasar Lopez: "Saya muak seperti semua orang yang mencintai klub ini. Tetapi apa yang terjadi di sini sayangnya adalah akibat dari kepemimpinan olahraga dan finansial yang katastrofal selama bertahun-tahun," kecam juara dunia 1998 Lizarazu, yang total memainkan hampir 300 pertandingan untuk Bordeaux. "Sejak kedatangan Gerard Lopez, semuanya menjadi tidak bisa dipahami dan keras kepala," lanjut mantan pemain Bayern itu.

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Pada 2026, keadaan Bordeaux seperti diketahui bahkan menjadi lebih buruk lagi daripada yang sudah terjadi: degradasi paksa berikutnya dipastikan. Jaminan finansial untuk menjalankan musim 2026/27 tidak bisa dibuktikan oleh Lopez, ada lubang anggaran sebesar sembilan juta euro. Karena itu, Bordeaux dikeluarkan dari kompetisi sepak bola nasional, yang mencakup lima kasta teratas. Artinya: memulai lagi dari Regional 1, divisi keenam. Kalau memang jadi.

Mengapa Girondins Bordeaux sampai sekarang belum boleh bermain di divisi keenam?

Sebab sampai saat ini Girondins belum bisa memainkan satu pun pertandingan di divisi keenam. Latar belakangnya: selama Lopez belum menemukan pembeli dan bahkan ancaman likuidasi klub masih ada, federasi sepak bola wilayah Nouvelle-Aquitaine menolak keikutsertaan Bordeaux dalam kompetisi.

Setidaknya kini ada cahaya di ujung terowongan. Seperti diumumkan pada Rabu, dana investasi Inggris Park Bench telah mencapai kesepakatan untuk membeli klub itu dari Lopez - dengan harga simbolis satu euro. Park Bench mengambil alih utang Girondins yang sangat besar dan dalam skenario terbaik, Bordeaux bisa masuk ke musim Regional 1, Poule B pada pekan kelima di pertengahan Oktober. Lawan mantan juara dan peserta Liga Champions itu nantinya adalah Aviron Bayonnais FC II. Tim kedua dari klub divisi keempat.

Di Coupe de France, atau lebih tepatnya semacam babak kualifikasi dari versi Prancis untuk DFB-Pokal, Bordeaux musim ini sebenarnya sudah boleh bermain - dan langsung diperlihatkan batas kemampuannya oleh klub divisi keempat. Skor 1-5 melawan Angouleme Charente FC setelah 90 menit, gol pembuka cepat Girondins pada menit ke-5 langsung dibalas, dan bahkan sebelum seperempat jam pertandingan berjalan sang favorit sudah unggul 3-1. "Mereka lebih berpengalaman daripada kami," aku gelandang Bordeaux El Hadji Mboup kepada Scap FM setelah kekalahan telak itu, mengakui adanya perbedaan kelas yang jelas, tetapi di tengah semua tajuk negatif juga menyebarkan optimisme: "Di Regional 1 (divisi keenam, red.) kami bisa melakukan sesuatu dengan tim ini. Tentu saya sangat ingin membawa klub ini naik lagi."

Jika mereka setidaknya akhirnya bisa kembali bermain di Regional 1, mungkin itulah satu-satunya hal positif: sekarang benar-benar hanya ada satu arah, yakni naik. Setelah dalam lima tahun sejak kedatangan Gerard Lopez, Girondins Bordeaux berubah dari klub divisi teratas yang sedang krisis menjadi klub divisi keenam yang bahkan sempat terancam lenyap sepenuhnya. Hal seperti itu sudah terkait dengan nama Gerard Lopez dalam kasus Royal Excel Mouscron, dan untuk Boavista Porto itu sangat mungkin masih akan terjadi. Dan kalau pun tidak, mantan juara sensasional itu kini hanya tinggal hidup di lembah sepak bola amatir Portugal.