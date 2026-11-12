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Zinedine Zidane, pelatih timnas Prancis, menghadapi tantangan terkait pencarian penyerang murni yang mampu memimpin lini depan, di tengah berlanjutnya ketidakjelasan mengenai sosok pemain yang akan mengisi posisi ujung tombak, setelah Olivier Giroud pensiun dari sepak bola internasional, serta belum stabilnya opsi-opsi yang tersedia hingga saat ini.

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Menurut laporan surat kabar "Marca", tampaknya Zidane sedang mencari penyerang yang memiliki karakteristik seperti Karim Benzema, yang selama ini selalu ia kagumi, bahkan ia pernah menyebutnya sebagai penyerang terbaik dalam sejarah sepak bola Prancis, berdasarkan pengalamannya bersama sang pemain ketika ia menjadi pelatih Real Madrid.

Zidane pernah menyerahkan trofi Ballon d'Or kepada Benzema pada 2022, dan ia juga mengatakan dalam pernyataan sebelumnya kepada surat kabar "L'Equipe": "Saya tidak suka mengatakan dia yang terbaik, karena setiap orang punya pilihannya sendiri. Bagi saya, dia adalah Karim, karena saya pernah bekerja dengannya dan tahu nilainya."

Secara historis, timnas Prancis memiliki nama-nama penyerang terkemuka, seperti Just Fontaine, Jean-Pierre Papin, Thierry Henry, dan David Trezeguet, namun kepergian Giroud dari timnas meninggalkan kekosongan yang hingga kini belum ada pemain yang berhasil mengisinya secara meyakinkan.

Zidane memancing amarah Mbappe, dan mencari penggantinya

Selama dua turnamen besar terakhir yang dipimpin Didier Deschamps, yaitu Piala Eropa 2024 dan Piala Dunia 2026, pelatih sebelumnya itu terpaksa menempatkan Kylian Mbappe di posisi penyerang murni, meskipun posisi utamanya adalah sayap kiri.

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Namun Zidane menyatakan sejak penampilan pertamanya sebagai pelatih Prancis bahwa ia lebih menyukai penggunaan Mbappe di sisi kiri, karena menganggapnya sebagai posisi terbaiknya, hal yang ia ulangi saat mengumumkan daftar pemain untuk jeda internasional pada November, sebelum sang pemain mengalami masalah fisik yang memaksanya absen menghadapi Italia.

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Hal ini terjadi di tengah laporan media Prancis yang menyebutkan bahwa perubahan posisi Mbappe dari penyerang murni menjadi sayap memicu ketidakpuasan bintang Real Madrid itu, yang mengakibatkan ketegangan terpendam antara sang pemain dan pelatihnya.

Dalam daftar pertamanya, Zidane memanggil Esteban Lepaul, yang merupakan satu-satunya penyerang murni spesialis di antara pilihannya, sebagai imbalan atas musimnya yang istimewa bersama Rennes, setelah ia memuncaki daftar pencetak gol Liga Prancis dengan koleksi 21 gol.

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Zidane mengatakan tentang sang pemain: "Dia memiliki karakteristik yang berbeda dari yang biasa kita lihat. Saya menyukai tipe pemain seperti ini di ruang-ruang sempit, dan ia bisa berguna menghadapi tim-tim yang bertahan dengan menumpuk pemain. Dia adalah pemain yang menarik perhatian saya dan saya ingin memantaunya dari dekat."

Berkat pergerakannya dan kemampuannya menghubungkan antarlini, di samping naluri mencetak golnya dan keberagaman cara menuntaskan serangan, Lepaul tampak menjadi salah satu pemain yang tersedia dan paling dekat untuk menampilkan karakteristik menyerupai gaya Benzema.

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Ia tampil sebagai starter di dua pertandingan melawan Belgia, dan masuk sebagai pemain pengganti menghadapi Turki, namun ia tidak mencetak gol dan tidak menampilkan hal yang cukup untuk meyakinkan Zidane, yang ingin melanjutkan penilaiannya, sebelum cedera pergelangan kaki menjauhkannya dari daftar pemain yang baru.

Dembele dan Marcus Thuram, pilihan yang gugur karena cedera

Dalam dua pertandingan melawan Turki dan Italia, Zidane menggunakan Ousmane Dembele di posisi penyerang palsu, peran yang juga ia jalankan bersama Paris Saint-Germain di bawah kepemimpinan Luis Enrique.

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Pelatih Prancis itu menjelaskan alasan pilihannya dengan berkata: "Dia banyak bergerak dan terus-menerus meninggalkan posisinya, dan itulah yang kami cari. Sebagian orang terlalu banyak melihat gol, tetapi saya melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda."

Namun Dembele juga absen dari daftar kedua karena cedera, sehingga Zidane kehilangan pilihan menyerang yang memberinya fleksibilitas dalam bergerak dan bertukar posisi.

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Zidane juga mengembalikan Marcus Thuram ke timnas setelah absennya dari daftar Deschamps di Piala Dunia 2026, setelah ia menampilkan performa yang baik bersama Inter Milan, mencetak enam gol dan dua assist selama periode akhir musim, dengan memanfaatkan absennya Lautaro Martinez.

Meskipun Thuram berbeda karakteristik dari Benzema, karena ia lebih banyak mengandalkan transisi serangan dan tidak terlibat sebanyak itu dalam membangun permainan, Zidane antusias untuk memantaunya dari dekat, sebelum cedera juga memaksanya meninggalkan pemusatan latihan timnas.

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Eli Junior Kroupi, wajah baru dalam perhitungan Zidane

Setelah absennya Thuram, Zidane memutuskan memanggil Eli Junior Kroupi, yang berusia 20 tahun, dari timnas Prancis U-21, untuk menjadi wajah baru paling menonjol dalam daftarnya.

Kroupi sebelumnya pernah menolak untuk membela Portugal dan Pantai Gading, dan memilih melanjutkan perjalanan internasionalnya bersama Prancis, setelah ia menampilkan musim yang mencolok bersama Bournemouth di Liga Primer Inggris, dengan mencetak 13 gol di dalamnya.

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Sang pemain kerap tampil di posisi penyerang kedua di belakang Evanilson, dan ia unggul berkat kemampuannya bergerak di antara lini, di samping keterampilannya dalam menembus pertahanan dan tendangan keras dengan kaki kanannya.

Zidane berbicara tentang kemungkinan keikutsertaannya menghadapi Italia, dengan berkata: "Kita akan lihat apakah dia akan memulai sebagai starter di salah satu dari dua pertandingan. Dia bersama kami, dan kami tahu apa yang ia lalui, karena ia baru menjalani pertandingan pertamanya pada 25 Oktober akibat cedera kaki, tetapi kini ia tersedia. Kami tahu kemampuannya, dan pada tahap ini ia ada bersama kami dan siap bermain."

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Prediksi mengarah pada kemungkinan mengandalkan Bradley Barcola di posisi ujung tombak selama laga menghadapi Italia, sementara Zidane juga menanti pemulihan Hugo Ekitike, untuk melanjutkan pencariannya terhadap penyerang yang memberinya solusi menyerang yang ia inginkan, dan mungkin mendekati karakteristik Benzema.