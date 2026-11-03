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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Satu keputusan di Al Hilal dan Al Nassr: Bagaimana klub-klub Saudi menyikapi penundaan mengejutkan Liga Roshn?

Saudi Pro League
Al Hilal
Al Nassr FC
Al Ittihad
Asian Cup
Saudi Arabia
Arab Saudi

Dua kubu raksasa Riyadh menjadi satu

Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, juru taktik Al Hilal, dan rekan sejawatnya di Al Nassr, pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, mengambil satu keputusan yang sama guna menyikapi penundaan mendadak atas laga-laga Liga Roshn Saudi.

Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mengumumkan pada Selasa pagi penundaan turnamen Piala Asia yang semula dijadwalkan bergulir pada Januari 2027, sehingga akan digelar mulai Desember di tahun yang sama.

Begitu keputusan tersebut dikeluarkan, Liga Roshn langsung mengumumkan penundaan pekan ketiga belas, yang sedianya berlangsung pada 5 hingga 7 November ini, hingga waktu yang akan ditentukan kemudian, setelah tersedia cukup waktu tanpa perlu menumpuk jadwal pertandingan.

Surat kabar "Al Riyadiyah" Saudi menyebutkan bahwa pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, juru taktik Al Hilal, memutuskan memberi para pemain libur selama 10 hari, setelah rampungnya laga melawan Shabab Al Ahli Uni Emirat Arab di Liga Champions Asia Elite.

Al Hilal mengalahkan Shabab Al Ahli dengan skor 2-0, dalam laga yang mempertemukan keduanya pada Selasa malam, di Stadion Kingdom Arena, ibu kota Saudi, Riyadh, pada pekan keempat fase liga turnamen Asia tersebut.

Hal serupa terulang di klub Al Nassr, di mana jurnalis Saudi, Abdulaziz Al Usaimi, menegaskan bahwa Postecoglou juga memberi para pemain libur panjang selama 9 hari.

Adapun di Al Ittihad, pelatih asal Jerman, Jens Wissing, hanya memberi para pemain libur selama 5 hari, menurut yang diungkapkan jurnalis Saudi, Majed Houd.

Perlu dicatat bahwa penundaan laga-laga pekan ketiga belas Liga Roshn telah memberi klub-klub Saudi kesempatan untuk beristirahat panjang, karena mereka baru akan kembali berlaga setelah berakhirnya jeda internasional mendatang.

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