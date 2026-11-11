Satu kemunduran bisa mengubah segalanya: akankah Inter memutus kontrak bintangnya?

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Tanda tanya seputar situasi John Stones di Inter Milan semakin bertambah, setelah keikutsertaannya sejak awal musim hanya terbatas pada menit-menit yang minim, sebelum cedera menjauhkannya dari lapangan selama sekitar satu setengah bulan.

Iklan

Bintang Manchester City itu, dalam beberapa tahun terakhir, tidak berhasil menjaga keberlanjutan penampilannya, sehingga kesiapan fisiknya kini berada di bawah sorotan di dalam klub Italia tersebut. Stones tidak tampil dalam pertandingan sejak 14 September lalu, ketika ia mengalami cedera saat menghadapi Udinese yang berakhir dengan kemenangan Inter 5-3, lalu absen setelahnya dalam enam pertandingan di Serie A dan tiga laga di Liga Champions.

Meski ia kembali masuk daftar skuad pada pertandingan melawan Como, atas keputusan pelatih Cristian Chivu, ia tetap berada di bangku cadangan tanpa bermain. Total waktu bermain Stones musim ini hanya mencapai 144 menit, yang terbagi dalam empat pertandingan; ia bermain 45 menit melawan Real Madrid di Stadion Santiago Bernabeu, 15 menit melawan Monza, 22 menit melawan Cagliari, lalu 63 menit melawan Udinese, satu-satunya pertandingan yang ia mulai sebagai pemain inti, sebelum akhirnya mengalami cedera di dalamnya.

Awal musim yang terbatas bagi Stones ini menegaskan kekhawatiran terkait kemampuan fisiknya, setelah ia mengalami masalah berulang yang memengaruhi keteraturan penampilannya. Pada musim lalu, ia hanya menjalani 18 pertandingan dengan total 1.144 menit, serta absen dari susunan pemain inti di Serie A sejak awal Desember hingga akhir Mei, sementara penampilannya di Liga Champions terbatas pada empat pertandingan pertama di fase liga.

Baca juga: Transaksi dari era Xavi, Barcelona menanti bonus Januari

Meski demikian, Chivu masih mengandalkan bek Inggris tersebut, dan tetap berpegang pada kemungkinan memanfaatkan kualitasnya kapan pun ia memulihkan kesiapan fisiknya.

Iklan Iklan

Isyarat mengejutkan, akankah Inter dipaksa pada pilihan sulit?

Namun, berlanjutnya situasi saat ini hingga Januari bisa mendorong manajemen Inter untuk mempertimbangkan penguatan lini belakang selama bursa transfer musim dingin. Dalam konteks ini, surat kabar La Gazzetta dello Sport mengungkap pilihan sulit yang mungkin harus diambil Inter jika Stones tidak kunjung pulih.

Topik Terkait

Surat kabar itu menyebutkan bahwa jika cedera panjangnya terus berlanjut, dengan kondisi fisiknya yang lemah, Nerazzurri akan masuk ke bursa musim dingin untuk menggantikannya, dan saat itu pelatih Chivu akan terpaksa mengosongkan tempat bagi pemain baru dalam daftar skuad, yang membuka pintu bagi fase yang lebih sulit bagi Stones, mungkin berakhir dengan kepergiannya atau pemutusan kontraknya lebih awal.

Baca juga: "Masalah paling berbahaya Barcelona": Kroos menyerang filosofi Flick, dan penilaian luar biasa untuk Yamal

Dan meskipun hipotesis ini sampai saat ini belum masuk dalam pembahasan resmi di dalam klub, Stones akan tetap menjadi pemain yang perlu dinilai dari lebih dari satu sudut pandang; di satu sisi, ia memiliki pengalaman besar dan rekam jejak yang penuh gelar, ditambah perannya dalam membawa Manchester City meraih gelar Liga Champions pada 2023, ketika ia bermain di posisi gelandang bertahan, yang mencerminkan kemampuannya menjalankan peran taktis yang melampaui tugas tradisionalnya sebagai bek tengah.

Iklan

Namun sebaliknya, cedera-cedera berulangnya memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana ia bisa diandalkan untuk periode yang panjang. Selama lima musim terakhir di Liga Premier Inggris, Stones tidak pernah melewati batas 25 pertandingan di satu musim pun; ia bermain 14 pertandingan, lalu 23, 16, 11, dan terakhir hanya 9 pertandingan pada musim lalu. Adapun pada musim ini, jumlahnya masih berhenti di tiga penampilan di liga.

Rahasia pencoretan, apakah Luca Zidane membayar harga sikap ayahnya terhadap persoalan pelik itu?