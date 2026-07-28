Secara keseluruhan, sekitar 35 juta euro sudah diraup Bayern Munich dari penjualan pemain-pemain yang kembali dari masa peminjaman seperti Alexander Nübel. Namun, itu bukan akhir dari semuanya: jajaran petinggi olahraga yang dipimpin Max Eberl masih mati-matian mencari peminat untuk Joao Palhinha, Sacha Boey, dan Bryan Zaragoza. Namun, hal itu terbukti sulit juga karena gaji dan biaya transfer mereka yang tinggi.

Sementara itu, ada satu pemain yang kembali dari masa peminjaman yang sudah dipastikan masuk rencana untuk musim depan: Arijon Ibrahimovic. Setelah total tiga kali dipinjamkan ke Frosinone Calcio, Lazio Roma, dan 1. FC Heidenheim, pemain jebolan akademi yang secara mengejutkan masih baru berusia 20 tahun itu akan mendapat kesempatannya bersama tim utama pada musim ini. Hal itu diumumkan Bayern Munich, cukup mengejutkan, tiga pekan lalu dalam siaran pers yang dikirim secara khusus.

"Arijon sudah datang ke Bayern Munich saat berusia 12 tahun dan menapaki jalannya selangkah demi selangkah lewat kampus kami serta periode peminjaman yang terarah. Terutama pada tahun yang sangat bagus musim lalu di Heidenheim, dia banyak belajar secara pribadi untuk sekarang siap bagi Bayern Munich," demikian kutipan direktur olahraga Christoph Freund saat itu. "Perkembangannya menjadi contoh nyata peluang yang kami tunjukkan kepada para talenta kami. Sekarang ini bukan lagi sekadar soal belajar baginya - sekarang saatnya menyerang, di sini bersama Bayern Munich."

Bayern Munich datangkan Saibari alih-alih Gordon - dan Ibrahimovic diuntungkan

Kesempatan yang didapat Ibrahimovic ini juga berkaitan dengan perkembangan di bursa transfer yang sebenarnya sama sekali tidak direncanakan. Pada awal musim panas, Bayern Munich sebenarnya ingin menambah kekuatan lini serang dengan satu lagi winger kiri kelas atas. Klub Bavaria itu berupaya keras mendatangkan Anthony Gordon, tetapi pada akhirnya ia pindah ke FC Barcelona.

Sebagai gantinya, datanglah Ismael Saibari, seorang all-rounder yang kekuatannya lebih banyak di area tengah. Di sana, Saibari terutama akan bersaing memperebutkan menit bermain dengan Jamal Musiala dan Serge Gnabry. Ketiganya memang juga bisa bergeser ke sayap kiri, tetapi sebagai pelapis nominal untuk Luis Diaz yang tak tergoyahkan, pelatih Vincent Kompany tampaknya merencanakan Ibrahimovic. "Pada dasarnya backup Diaz," jawab Ibrahimovic dalam sesi bersama media pada Senin ketika ditanya peran apa yang diberikan Kompany kepadanya.

Ibrahimovic termasuk dalam kelompok kecil pemain yang sudah memulai pramusim sejak latihan resmi perdana pada Senin lalu. Pada uji coba pertama melawan Wehen Wiesbaden (1-2) ia dimainkan, dan dalam laga-laga pramusim berikutnya Ibrahimovic juga kemungkinan besar akan mendapat banyak menit bermain karena absennya sejumlah pemain senior di lini serang. Diaz, sama seperti Harry Kane dan Michael Olise, masih menjalani libur Piala Dunia yang diperpanjang. Musiala, Gnabry, Lennart Karl, dan Saibari sedang mengupayakan comeback mereka setelah berbagai cedera ringan.

"Saya sangat senang mendapat kesempatan untuk bisa bermain di klub terbesar di dunia," kata Ibrahimovic. "Saya jelas ingin memanfaatkan kesempatan saya."

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Kualitas sprint Ibrahimovic membuat Vincent Kompany terkesan

Ibrahimovic menjalani debut untuk tim utama Bayern Munich pada awal 2023 dalam usia 17 tahun di bawah asuhan Julian Nagelsmann. Setelah itu, ia mencatatkan tiga penampilan lagi dan tiga kali dipinjamkan. Mulanya peminjaman yang menjanjikan ke Frosinone, lalu yang benar-benar mengecewakan ke Lazio, di mana ia total hanya bermain 19 menit. Pada musim lalu, Ibrahimovic memantapkan diri sebagai pemain inti di Heidenheim yang terdegradasi dari Bundesliga. Dalam prosesnya, ia berpindah-pindah posisi dengan liar, kadang bermain dari kanan, kadang dari kiri, dan kadang lewat tengah, serta membukukan tujuh kontribusi gol.

Yang paling membuat Kompany terkesan adalah kualitas sprint Ibrahimovic. Secara total, Ibrahimovic mencatatkan 664 sprint pada musim Bundesliga lalu, yang merupakan angka terbaik ketujuh di antara semua pemain. Pemuncak di Bayern Munich adalah Michael Olise dengan 628. Ibrahimovic mencapai kecepatan puncak 35,08 km/jam. Tidak ada pemain ofensif Bayern Munich yang melampaui angka itu; yang lebih cepat hanya para bek Alphonso Davies, Konrad Laimer, dan Josip Stanisic. Secara fisik, Ibrahimovic punya prasyarat yang sempurna untuk gaya bermain intens milik Kompany.

Ia kemudian memberikan lamaran konkret untuk sebuah kesempatan di klub induknya itu pada momen yang ideal - yakni dalam duel langsung melawan Bayern Munich di Allianz Arena pada Mei. Heidenheim meraih hasil imbang 3-3, Ibrahimovic tampil meyakinkan dan menyumbang satu assist.