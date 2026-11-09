Meski para pemain Atletico Madrid mengakui kelayakan Barcelona untuk menang dengan skor (2-1) dalam duel yang mempertemukan keduanya di Stadion Metropolitano, rasa ketidakpuasan menyelimuti ruang ganti tim Madrid tersebut akibat keputusan-keputusan wasit yang diambil Javier Alberola Rojas, yang dianggap para pemain tidak konsisten dalam menyikapi pelanggaran dan protes, terutama pada babak pertama.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", para pemain Atletico Madrid tidak menjadikan kepemimpinan wasit sebagai dalih untuk membenarkan kekalahan, tetapi mereka menyuarakan keberatan di balik pintu tertutup mengenai apa yang mereka sebut sebagai standar ganda dalam menghitung pelanggaran dan mengeluarkan kartu kuning, setelah mereka merasa para pemain Barcelona lolos dari sanksi disipliner dalam beberapa situasi.

Di sisi teknis, Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid, maupun para pemainnya tidak memberikan alasan apa pun atas kekalahan ini, karena sang pelatih menyebut hasil tersebut adil, berdasarkan keberhasilan Barcelona mencetak dua gol berbanding satu gol untuk timnya.

Dari pihaknya, Koke mengaitkan kekalahan ini dengan tidak efektifnya serangan, sementara Baena menyebutkan bahwa tim tidak akan mampu mencapai target-targetnya jika tidak menampilkan level terbaiknya di dalam lapangan.

Namun keberatan-keberatan terhadap kepemimpinan wasit tetap hadir dalam perbincangan para pemain, khususnya mengenai Alberola Rojas yang tidak mengeluarkan lebih dari satu kartu kuning kepada para pemain Barcelona selama babak pertama, meski ada situasi-situasi yang menurut para pemain Atletico layak mendapat peringatan.

Situasi-situasi tersebut mencakup tekel Raphinha terhadap Koke, di samping beberapa insiden menarik lawan, serta protes-protes para pemain Barcelona yang menurut para pemain Atletico ditoleransi wasit secara berlebihan.

Meski kedua tim sama-sama melakukan jumlah pelanggaran yang sama, yakni 14 pelanggaran untuk masing-masing, Atletico Madrid mendapat 3 kartu kuning, berbanding satu kartu untuk Barcelona, yang semakin memperkuat perasaan para pemain tim Madrid akan adanya ketimpangan dalam penerapan sanksi disipliner.