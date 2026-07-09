Satu kartu setiap 20 pelanggaran... Apakah wasit akan memihak Argentina di Piala Dunia 2026?

Timnas Mesir memicu perdebatan seputar timnas Argentina, setelah kalah dari mereka di Piala Dunia 2026.

Timnas Mesir tersingkir dari Piala Dunia 2026 di babak 16 besar, setelah kalah dari Argentina dengan skor 2-3, Selasa lalu, di Stadion Atlanta, padahal sebelumnya mereka sempat memimpin 2-0.

Setelah pertandingan usai, Hossam Hassan, pelatih timnas Mesir, dan pemainnya Mustafa Zico melontarkan kritik tajam kepada wasit asal Prancis, François Litxer, serta Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), dengan tuduhan memihak timnas Argentina.

Surat kabar Inggris "The Sun" membuat laporan mengenai hal ini, yang berkaitan dengan jumlah kartu yang diterima masing-masing tim dibandingkan dengan jumlah pelanggaran yang dilakukan; di mana timnas Argentina menempati peringkat kedua dari bawah dalam daftar tersebut.

Timnas Argentina hanya menerima 3 kartu setelah menjalani 5 pertandingan di Piala Dunia 2026, meskipun telah melakukan 59 pelanggaran, dengan rasio satu kartu setiap 19,6 pelanggaran.

Hanya tim Norwegia yang lebih unggul dari “para penari tango” ini, karena hingga saat ini mereka hanya menerima dua kartu, meskipun telah melakukan 48 pelanggaran, dengan rasio satu kartu setiap 24 pelanggaran.

Perlu diingat bahwa timnas Argentina adalah juara bertahan Piala Dunia edisi terakhir 2022 yang digelar di Qatar, di mana ini merupakan kali ketiga mereka menjuarai turnamen tersebut, setelah edisi 1978 dan 1986.