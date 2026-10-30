Flick baru membuka akun di jejaring sosial itu pada Kamis malam. Belum genap 24 jam kemudian, pada Jumat sore, pelatih Barca asal Jerman itu sudah memiliki satu juta pengikut.

"Hola, culers!" sapa Flick kepada para pendukung juara Liga Spanyol itu dalam unggahan pertamanya pada Kamis. "Saya senang bisa bergabung dengan Instagram dan berbagi beberapa momen dari keseharian saya di Barca dengan kalian. Terima kasih banyak atas dukungan kalian! Hidup Barca," tulis mantan pelatih timnas Jerman itu.

Flick, yang mulai melatih di Katalonia pada 2024, sangat populer di kalangan penggemar Barcelona. Namun, jumlah pengikutnya yang melonjak begitu cepat juga tak lepas dari keputusan Barca membagikan unggahan pertama Flick melalui akun Instagram resmi klub, yang diikuti hampir 150 juta orang.

Hansi Flick dan Barca Kini Ingin Menjuarai Liga Champions

Flick disukai di Barcelona bukan hanya karena kepribadiannya, tetapi juga berkat prestasinya. Dalam dua musim pertamanya, ia selalu membawa Blaugrana, yang memainkan sepakbola memikat di bawah asuhannya, menjuarai Liga Spanyol. Setelah tersingkir dengan selisih yang sangat tipis di semi-final Liga Champions (2024/25), lalu gagal di perempat-final (2025/26), mereka berharap bisa meraih gelar terbesar di panggung internasional musim ini.

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Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 ALA

Di fase liga, mereka sejauh ini masih berada di jalur yang tepat, meski setelah meraih kemenangan telak atas Feyenoord (5-1) dan di kandang Galatasaray (5-2), Barca terakhir kalah 2-4 dari juara Liga Champions Paris Saint-Germain. Kekalahan 1-2 dalam El Clasico melawan Real Madrid akhir pekan lalu juga sedikit mengusik catatan mereka. Setelah sembilan kemenangan beruntun, itu merupakan kali pertama Barcelona kehilangan poin di LaLiga musim ini. Meski begitu, tim asuhan Flick masih memuncaki klasemen, unggul dua poin atas Atletico Madrid, pesaing terdekat mereka saat ini.

Flick memperpanjang kontraknya lebih awal hingga 2028 pada Mei. Kesepakatan baru itu juga mencakup opsi perpanjangan satu tahun hingga 2029. Beberapa pekan sebelum menandatangani kontrak, pria berusia 61 tahun itu sudah mengumumkan bahwa ia akan mengakhiri karier kepelatihannya setelah masa kerjanya di Barcelona. "Saya senang bekerja di sini. Kami masih punya banyak waktu dan saya tidak berpikir untuk pergi ke tempat lain. Saya di sini dan ini akan menjadi klub terakhir saya, pekerjaan terakhir saya. Saya sangat bahagia dengan hal itu," tegas Flick pada Maret.